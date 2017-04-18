Игорь Знарок: Российские хоккеисты-юниоры разберут удаления в игре с белорусами на ЧМ
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Юниорскую сборную России (игроки не старше 18 лет) ждет разбор ненужных удалений в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Белоруссии, заявил тренер российской команды Игорь Знарок.
Чемпионат мира проходит в Словакии. Сборная России в понедельник обыграла сверстников из Белоруссии со счетом 4:1. По ходу матча россияне удалялись восемь раз.
«Проведем разбор игры и обратим большое внимание на эти ненужные удаления. Считаем, что свою роль сыграла недооценка соперника. В то же время хорошо, что ребята смогли собраться и реализовать те моменты, которые создали, — сказал Знарок, чьи слова приводятся на официальном сайте ФХР. — По поводу игры в большинстве скажу, что уделяем этому большое внимание на каждой тренировке. Думаю, что она начнет получаться в ближайших играх».
В следующем матче на турнире сборная России 18 апреля сыграет с командой Чехии.
«В матче с Чехией нужно будет отдать все силы — это крепкая команда с очень хорошим вратарем. Эта игра расставит все точки над i в таблице», — считает тренер.
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