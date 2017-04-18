Финал юниорского ЧМ-2018 по хоккею пройдет в Магнитогорске
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорск примет финал чемпионата мира 2018 года по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет). Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
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«Финал турнира примет Магнитогорск», — сообщили в
Турнир пройдет в следующем году в Магнитогорске и Челябинске.
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