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18 апреля 2017, 10:18 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Финал юниорского ЧМ-2018 по хоккею пройдет в Магнитогорске

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорск примет финал чемпионата мира 2018 года по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Турнир пройдет в следующем году в Магнитогорске и Челябинске. Увеличить
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«Финал турнира примет Магнитогорск», — сообщили в пресс-службе.

Турнир пройдет в следующем году в Магнитогорске и Челябинске.
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