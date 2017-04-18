Третьяк: ФХР поддержала решение провести финальную часть ЮЧМ-2018 в Магнитогорске
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Решение провести финальную часть юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске было принято руководством Челябинской области и поддержано Федерацией хоккея России (ФХР), заявил агентству «Р-Спорт» президент ФХР Владислав Третьяк.
Чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет в следующем году пройдет в Челябинске и Магнитогорске.
«Решено, что финальная часть юниорского чемпионата мира пройдет в Магнитогорске, такое решение было принято руководством Челябинской области, губернатором, а федерация поддержала это решение», — сказал Третьяк.
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