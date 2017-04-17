И. Знарок: Обратим большое внимание на ненужные удаления юниорской сборной

«Естественно, завтра проведём разбор игры, обратим большое внимание на эти ненужные удаления. По большому счёту сыграла роль недооценка соперника. Хорошо, что реализовали моменты, которые создали. У нас было запланировано, что сегодня сыграет Кирилл Устименко, он отыграл отлично. Понимали, что это будет для него принципиальный матч, так как он оттуда родом. Мы на каждой тренировке работаем над игрой в большинстве, надеюсь, что будет больше получаться.



В третьем периоде начинается сплочение команды, когда поджимает, то ребята начинают. У нас Андрюшка Свечников не мог забить, сегодня забил и, может, раскрепостится. Последний матч будет очень важным, отдадим все силы», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.