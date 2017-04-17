Тревожно! Россия с трудом обыграла Белоруссию

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РОССИЯ U-18 — БЕЛОРУССИЯ U-18 — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Аносов — 1 (Ажгирей), 26:12 — 0:1. Чехович — 2 (бол., Липанов, Свечников), 28:11 — 1:1. Слепец — 2, 29:28 — 2:1. Свечников — 3 (Рубинчик), 50:11 — 3:1. Чехович — 2 (бол., Саморуков), 55:01 — 4:1. Вратари: Устименко — Грищенко. Штраф: 16 — 12. Броски: 34 (7+11+16) — 32 (13+13+6). Судьи: Гейдук, Дипьетро. 17 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.

Сборная Белоруссии — однозначно главная сенсация нынешнего чемпионата мира. Не по результату, конечно (ноль очков есть ноль очков) — по игре. Четыре шайбы в ворота чехов, пара десятков секунд, отделивших их от ничьей в основное время со шведами — а теперь жертвой недооценки очевидного аутсайдера чуть не стала и российская команда.

При всем уважении к сопернику, всего лишь пара белорусских хоккеистов (и то не факт) могли бы реально претендовать по своему уровню на условное место в нашем составе. Но кроме нескольких игровых моментов, определивших исход матча, без знания цвета форм команд было совершенно невозможно понять, где же здесь наша сборная — настолько неожиданной равной получилась встреча.

По броскам россияне еле вырвались вперед в концовке матча (34−32), по явным голевым моментам — тоже не скажу, что мы превзошли Белоруссию. И усталостью, которая хоть как-то оправдывала вчера шведов (за день до 3:2 с нашими соседями у них был тяжелейший матч с чехами), ничего не объяснишь — мы-то последнюю игру проводили в субботу с американцами.

Казалось, включились бы российские юниоры хотя бы минут на десять, и счет бы сразу мог бы вырасти до разгромного. Но темп оставался низким, словно на тренировке, благодаря чему вплоть до середины третьего периода в матче сохранялось подобие интриги.

Стоит ли рвать на себе волосы после такого сомнительного качеству матча? Наверное, нет. Но после трех игр напрашивается неутешительная тенденция: 60 (да и даже 30−40) минут на одном, приличном уровне Россия пока играть не готова ни против США, ни против Швеции, Чехович — 2 (бол., И если ничего не изменится, то медалей, а уж тем более долгожданного золота нам не видать.

Завтрашняя встреча с Чехией будет ключевой в плане определения соперника по четвертьфиналу — в случае победы команда Голубовича точно получит Словакию или Швейцарию, а вот при поражении нам может грозить Финляндия или Канада.