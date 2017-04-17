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17 апреля 2017, 23:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Юношеская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче ЧМ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала победу над командой Белоруссии со счетом 4:1 в третьем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Увеличить
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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Иван Чехович (29-я и 56-я минуты), Кирилл Слепец (30) и Андрей Свечников (51). У белорусов отличился Артем Аносов (27).

В турнирной таблице после трех матчей россияне располагаются на втором месте с шестью очками. Команда Белоруссии с четырьмя поражениями замыкает таблицу группы В.

В следующем матче сборная России 18 апреля встретится с командой Чехии.

По итогам предварительного раунда по четыре из пяти команд каждой группы выходят в четвертьфинал (матчи пройдут 20 апреля). Полуфиналы запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал — 23 апреля.
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