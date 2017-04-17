Сборная Канады обыграла Швейцарию на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
Сборная Канады одержала крупную победу над Швейцарией в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счётом 7:3.
В составе канадцев Коди Гласс и Кайл Олсон оформили дубли, ещё по шайбе забросили Джек Студника, Силианос Маттеос и Маккензи Энтвистл. Голы швейцарцев на счету Кайджо Вайбеля, Филиппа Курашёва и Нандо Эггенбергера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter