Сборная Канады обыграла Швейцарию на юниорском ЧМ-2017 по хоккею

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Встреча завершилась со счётом 7:3.



В составе канадцев Коди Гласс и Кайл Олсон оформили дубли, ещё по шайбе забросили Джек Студника, Силианос Маттеос и Маккензи Энтвистл. Голы швейцарцев на счету Кайджо Вайбеля, Филиппа Курашёва и Нандо Эггенбергера.