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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29458359/
17 апреля 2017, 20:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Канады обыграла Швейцарию на юниорском ЧМ-2017 по хоккею

Сборная Канады одержала крупную победу над Швейцарией в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года.

Сборная Канады одержала крупную победу над Швейцарией в матче группового этапа <span class=error>юниорского</span> чемпионата мира по хоккею 2017 года. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе канадцев Коди Гласс и Кайл Олсон оформили дубли, ещё по шайбе забросили Джек Студника, Силианос Маттеос и Маккензи Энтвистл. Голы швейцарцев на счету Кайджо Вайбеля, Филиппа Курашёва и Нандо Эггенбергера.
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