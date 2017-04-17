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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29458357/
17 апреля 2017, 20:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Чехии проиграла США на юниорском ЧМ-2017 по хоккею

Сборная Чехии потерпела поражение от команды США в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии потерпела поражение от команды США в матче группового этапа <span class=error>юниорского</span> чемпионата мира по хоккею. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 2:5.

В составе команды Чехии отличились Ондржей Махала и Остап Сафин. Голы американцев забили Брэди Ткачук, Джейкоб Тортора и Максвелл Гилдон, оформивший хет-трик.
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