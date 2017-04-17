Сборная Чехии проиграла США на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
Сборная Чехии потерпела поражение от команды США в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.
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Встреча завершилась со счётом 2:5.
В составе команды Чехии отличились Ондржей Махала и Остап Сафин. Голы американцев забили Брэди Ткачук, Джейкоб Тортора и Максвелл Гилдон, оформивший
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