Андрей Степанов: Я официально освобожден из национальной сборной Беларуси
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной Беларуси по хоккею, ведущей подготовку к ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом игрок написал в своем Instagram.
Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.
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