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17 апреля 2017, 16:52 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Андрей Степанов: Я официально освобожден из национальной сборной Беларуси

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной Беларуси по хоккею, ведущей подготовку к ЧМ-2017.

Нападающий минского Динамо Андрей Степанов покинул расположение сборной <span class=error>Беларуси</span> по хоккею ведущей подготовку к ЧМ-2017. Увеличить
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Об этом игрок написал в своем Instagram.

Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.

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