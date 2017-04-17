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17 апреля 2017, 15:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Нападающий Шарль Лингле приступил к тренировкам в сборной Беларуси по хоккею

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Шарль Лингле приступил к тренировкам в составе сборной Беларуси по хоккею, продолжающей подготовку к майскому чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Национальная команда после двух матчей в турнире Европейского хоккейного вызова с Германией (3:1, 1:2) работает в «Минск-Арене». Сегодня к сборной присоединился форвард немецкого «Айсбарена» Шарль Лингле. «С нетерпением ждал возможности приехать в сборную, игроки меня хорошо встретили. Физически готов, поэтому рад приступить к тренировкам со сборной», — отметил хоккеист.

Нападающий дебютировал за сборную Беларуси в феврале 2016 года на турнире в Словакии. В ноябре хоккейный клуб «Динамо-Минск» принял решение расторгнуть контракт с игроком. Шарль Лингле продолжил карьеру в финской «Таппаре», но вскоре переехал в немецкий «Айсбарен».

Сборная Беларуси по хоккею продолжит подготовку к чемпионату мира тренировками в Минске, а 21 апреля в Гродно встретится в Евровызове со Швецией (19.00). Повторный поединок состоится в гродненском Ледовом дворце 22 апреля в 17.00.

Чемпионат мира, который пройдет в Германии и Франции, для белорусской сборной начнется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.

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