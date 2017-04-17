«Спасет» ли Занковец сборную Казахстана? Превью к ЧМ по хоккею в Киеве
В Киеве сборная Казахстана по хоккею попробует в очередной раз вернуться в элитный дивизион чемпионата, завоевав одно из двух первых мест. Подробнее о состязании, в котором подопечные Эдуарда Занковца стартуют 22 апреля, в материале корреспондента Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Турнир в столице Украины собрал шесть команд, но казахстанская дружина в этой компании явный фаворит. Сильнейшая сборная Азии (победа на Азиатских играх в Саппоро тому подтверждение), должна «без шума и пыли» выигрывать свою группу. И в пятый раз подряд возвращаться в «элиту»: в составе соперников нет игроков калибра первого звена нашей команды.
Ставка на ББД и
Эксперимент с заокеанскими хоккеистами едва на сработал на прошлогоднем российском «большом» чемпионате мира, но наши хоккеисты все равно стали последними. В Киев едет практически тот же состав и новичок — Мартен
По другим позициям тоже все ясно. «На подхвате» казахстанские хоккеисты, ключевая задача которых скорее не пропустить, чем забить. Позицию основного вратаря должен занять многоопытный Виталий Колесник. В обороне тоже все проверенные в КХЛ игроки. Проблем и сюрпризов (во всяком случае, не поправимых) быть не должно.
А кто же конкуренты?
— Венгрия.
Венгры, как и Казахстан, вылетели из «элиты», но смогут ли они вернуться обратно? Вряд ли. Венгры, это завсегдатаи Первого дивизиона и ниже, и их позапрошлогодний выход в «вышку» уже большой успех на несколько лет. Команда составлена из игроков местного чемпионата, и, скорее всего, снова прыгнет выше головы.
— Польша.
Поляки последний раз в «элите» были в 2002 году. И с тех пор наглухо осели во втором эшелоне хоккейного мира. Как и венгры, команда составлена на основе внутреннего чемпионата. При определенном стечение обстоятельств — претендент на повышение.
— Австрия.
Сильнейшая, после Казахстана, команда группы. Вряд сборную приедут «спасать» игроки из НХЛ, но даже без них, это очень квалифицированная дружина. Как и наша команда, австрийцы каждый год «переезжают» между сильнейшими мировыми дивизионами, и окончательно закрепится не могут.
— Южная Корея.
Команда готовится к Олимпийским играм, где станет хозяином турнира. А мировой чемпионат, это лучшее поле для экспериментов. Побед никто требовать не будет, поэтому, вряд ли корейцы будут претендентами на общую победу.
— Украина.
В «элите» мирового хоккея украинской команды не было 10 лет. Сможет ли она в этот состязаться за место в первом дуэте? Сомнительная перспектива. Скорее всего, Украина станет третьей или четвертой. Не выше.
Рейтинги и места.
По итогам 2016 года рейтинга Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) лидируют канадцы (3495 очков). Наивысшую позицию из участников нашей занимает сборная Казахстана. Подопечные Эдуарда Занковца на 16 месте. У них 2470 очков. Но соперники казахстанцев не так и далеко:
17. Австрия — 2440 очков;
19. Венгрия — 2325;
20. Польша — 2175;
22. Украина — 2105;
23. Корея — 2090.
Задача Занковца.
В Киеве Эдуард Константинович должен справиться с простой задачей — выиграть все матчи и выйти в «элиту». С учетом состава соперников и подбором исполнителей, даже второе место, это неудача. Не говоря уже о третьем. С «Барысом» специалист из Беларуси сумел выйти из сложной ситуации, но сможет ли он это сделать с национальной командой? Скорее всего да, чем нет. Разница в классе
Напомним, 22 апреля в Киеве стартует чемпионат мира в Первом дивизионе группы А с участием казахстанских хоккеистов. На две путевки в Высший дивизион претендуют шесть команд — Казахстан, Австрия, Польша, Венгрия, Южная Корея и Украина. Игры отечественной команды будут показаны в прямом эфире.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter