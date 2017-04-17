«Спасет» ли Занковец сборную Казахстана? Превью к ЧМ по хоккею в Киеве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турнир в столице Украины собрал шесть команд, но казахстанская дружина в этой компании явный фаворит. Сильнейшая сборная Азии (победа на Азиатских играх в Саппоро тому подтверждение), должна «без шума и пыли» выигрывать свою группу. И в пятый раз подряд возвращаться в «элиту»: в составе соперников нет игроков калибра первого звена нашей команды.

Ставка на ББД и Сен-Пьера.

Эксперимент с заокеанскими хоккеистами едва на сработал на прошлогоднем российском «большом» чемпионате мира, но наши хоккеисты все равно стали последними. В Киев едет практически тот же состав и новичок — Мартен Сен-Пьер. Если звено Доус-Бойд-Боченски, это устоявшееся сочетание, то 33-летний новобранец, явный центр второго звена.

По другим позициям тоже все ясно. «На подхвате» казахстанские хоккеисты, ключевая задача которых скорее не пропустить, чем забить. Позицию основного вратаря должен занять многоопытный Виталий Колесник. В обороне тоже все проверенные в КХЛ игроки. Проблем и сюрпризов (во всяком случае, не поправимых) быть не должно.

А кто же конкуренты?

— Венгрия.

Венгры, как и Казахстан, вылетели из «элиты», но смогут ли они вернуться обратно? Вряд ли. Венгры, это завсегдатаи Первого дивизиона и ниже, и их позапрошлогодний выход в «вышку» уже большой успех на несколько лет. Команда составлена из игроков местного чемпионата, и, скорее всего, снова прыгнет выше головы.

— Польша.

Поляки последний раз в «элите» были в 2002 году. И с тех пор наглухо осели во втором эшелоне хоккейного мира. Как и венгры, команда составлена на основе внутреннего чемпионата. При определенном стечение обстоятельств — претендент на повышение.

— Австрия.

Сильнейшая, после Казахстана, команда группы. Вряд сборную приедут «спасать» игроки из НХЛ, но даже без них, это очень квалифицированная дружина. Как и наша команда, австрийцы каждый год «переезжают» между сильнейшими мировыми дивизионами, и окончательно закрепится не могут.

— Южная Корея.

Команда готовится к Олимпийским играм, где станет хозяином турнира. А мировой чемпионат, это лучшее поле для экспериментов. Побед никто требовать не будет, поэтому, вряд ли корейцы будут претендентами на общую победу.

— Украина.

В «элите» мирового хоккея украинской команды не было 10 лет. Сможет ли она в этот состязаться за место в первом дуэте? Сомнительная перспектива. Скорее всего, Украина станет третьей или четвертой. Не выше.

Рейтинги и места.

По итогам 2016 года рейтинга Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) лидируют канадцы (3495 очков). Наивысшую позицию из участников нашей занимает сборная Казахстана. Подопечные Эдуарда Занковца на 16 месте. У них 2470 очков. Но соперники казахстанцев не так и далеко:

17. Австрия — 2440 очков;

19. Венгрия — 2325;

20. Польша — 2175;

22. Украина — 2105;

23. Корея — 2090.

Задача Занковца.

В Киеве Эдуард Константинович должен справиться с простой задачей — выиграть все матчи и выйти в «элиту». С учетом состава соперников и подбором исполнителей, даже второе место, это неудача. Не говоря уже о третьем. С «Барысом» специалист из Беларуси сумел выйти из сложной ситуации, но сможет ли он это сделать с национальной командой? Скорее всего да, чем нет. Разница в классе все-таки в нашу пользу.

Напомним, 22 апреля в Киеве стартует чемпионат мира в Первом дивизионе группы А с участием казахстанских хоккеистов. На две путевки в Высший дивизион претендуют шесть команд — Казахстан, Австрия, Польша, Венгрия, Южная Корея и Украина. Игры отечественной команды будут показаны в прямом эфире.