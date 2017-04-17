Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) проиграли Швеции на чемпионате мира в топ-дивизионе

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Белорусская команда неудачно провела старт первого периода встречи: уже к пятой минуте подопечные Юрия Файкова уступали 0:2. Голами у шведов отметились Давид Густафссон и Калле Микетинац. На 13-й минуте белорусы сократили отставание. Автором шайбы стал защитник Владислав Еременко — 1:2. Далее команда Юрия Файкова владела преимуществом, часто играла в большинстве. В итоге усиленное давление на ворота скандинавов принесло успех. Во втором периоде на 34-й минуте цели достиг бросок Артема Балтрука — 2:2.

В заключительные двадцать минут встречи шведы значительно прибавили, перестали нарушать правила, а для сборной Беларуси удаление Артема Балтрука за подножку в самом конце периода обернулось голом. Численный перевес состава реализовал за 12 секунд до сирены Эмиль Бемстрем — 3:2, в пользу «Тре крунур».

«Игрокам не хватило уверенности, потому что ранее не играли на таком высоком уровне. В ходе матча пришлось немного перестраиваться. Мои подопечные даже перехватили инициативу у соперников. Однако обидное удаление в концовке матча предопределило исход встречи. Третью шайбу в свои ворота пропустили за 12 секунд до сирены. Обидно, ребята старались. Теперь будем восстанавливаться и готовиться к игре с Россией», — отметил главный тренер Юрий Файков.

Юниорская сборная Беларуси на чемпионате мира выступает в группе В и уже потерпела третье поражение. Ранее подопечные Юрия Файкова уступили США (0:7) и Чехии (4:7). Матч с командой России белорусские хоккеисты проведут 17 апреля, начало встречи в 20.30. В случае успеха над россиянами в основное время встречи, юниорская сборная сохранит шансы на выход в четвертьфинал турнира. При этом необходимо, чтобы россияне проиграли чехам в основное время 18 апреля.

Турнирное положение группы В: 1. США — 6 очков/2 матча, 2. Швеция — 6/3, 3. Чехия — 3/2, 4. Россия — 3/2, 5. Беларусь — 0/3.

В группе В на предварительной стадии турнира 17 апреля сыграют США — Чехия (16.30), Россия — Беларусь (20.30). 18 апреля встретятся Швеция — США (16.30), Чехия — Россия (20.30). Четыре лучшие команды из группы выйдут в ¼ финала мирового форума. Команды, которые займут пятые места в группах А и В, в серии до двух побед определят дружину, которая покинет топ-дивизион.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив в «Чижовка-Арене» на домашнем чемпионате в группе А дивизиона I.