Михаил Грабовский: Белорусские юниоры играют достойно. У них все еще впереди
Белорусский форвард Михаил Грабовский оценил игру юниорской сборной на чемпионате мира-2017.
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Для игроков юниорской сборной Беларуси ваше появление стало настоящим сюрпризом. Решили провести праздничный уикэнд в Словакии?
Так сложилась карьера, что этот сезон я не играю, поэтому есть возможность просто понаблюдать за хоккеем. Тем более, я возвращался из Америки на родину, а до этого был в Словении. Там у меня получилось побывать на хоккее и посмотреть игру команд низшего дивизиона. А поездку в Словакию на чемпионат
С игроками 99 года рождение вы проводили кэмп в Минске. Довольны ли вы прогрессом ребят?
Да, однозначно, виден прогресс. Для Беларуси это первый за последние 6 лет юниорский чемпионат мира в элитном дивизионе. Конечно, заметно, что ребята нервничают. Но для них это колоссальный опыт. Думаю, что усилия тренерского штаба, федерации, да и мои кэмпы, помогли осуществить мечту многих ребят — сыграть в элите юниорского хоккея. Я считаю, что ребята играют достойно. У них все еще впереди. Пусть играют, набираются опыта.
Есть пожелания для ребят?
Я хочу пожелать, чтобы они не переживали за свои неудачи, а просто верили в свои силы и никогда не сдавались! Never give up! — заявил Грабовский.
17 апреля в 20.30 сборная Беларуси сыграет с командой России.
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