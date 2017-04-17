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17 апреля 2017, 9:53 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Михаил Грабовский: Белорусские юниоры играют достойно. У них все еще впереди

Белорусский форвард Михаил Грабовский оценил игру юниорской сборной на чемпионате мира-2017.

Белорусский форвард Михаил <span class=error>Грабовский</span> оценил игру <span class=error>юниорской</span> сборной на чемпионате мира-2017. Увеличить
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Для игроков юниорской сборной Беларуси ваше появление стало настоящим сюрпризом. Решили провести праздничный уикэнд в Словакии?

Так сложилась карьера, что этот сезон я не играю, поэтому есть возможность просто понаблюдать за хоккеем. Тем более, я возвращался из Америки на родину, а до этого был в Словении. Там у меня получилось побывать на хоккее и посмотреть игру команд низшего дивизиона. А поездку в Словакию на чемпионат топ-дивизиона я спланировал уже давно.

С игроками 99 года рождение вы проводили кэмп в Минске. Довольны ли вы прогрессом ребят?

Да, однозначно, виден прогресс. Для Беларуси это первый за последние 6 лет юниорский чемпионат мира в элитном дивизионе. Конечно, заметно, что ребята нервничают. Но для них это колоссальный опыт. Думаю, что усилия тренерского штаба, федерации, да и мои кэмпы, помогли осуществить мечту многих ребят — сыграть в элите юниорского хоккея. Я считаю, что ребята играют достойно. У них все еще впереди. Пусть играют, набираются опыта.

Есть пожелания для ребят?

Я хочу пожелать, чтобы они не переживали за свои неудачи, а просто верили в свои силы и никогда не сдавались! Never give up! — заявил Грабовский.

17 апреля в 20.30 сборная Беларуси сыграет с командой России.

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Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) проиграли Швеции на чемпионате мира в топ-дивизионе

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) проиграли Швеции со счетом 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) на чемпионате мира в топ-дивизионе, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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