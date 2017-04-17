«Kazsport» покажет в прямом эфире матчи сборной Казахстана на чемпионате мира-2017

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Сборная Казахстана находится в группе А. Соперниками подопечных Эдуарда Занковца станут команды Австрии, Польши, Южной Кореи, Венгрии и Украины. Две лучшие команды получат путевки в ТОП-дивизион.

Киев избран местом проведения чемпионата мира в группе А первого дивизиона, который соревновался с Австрией.

Телеканал «Kazsport» покажет все игры сборной Казахстана на чемпионате в прямом эфире.

Расписание матчей:

22 апреля 23:30 Австрия — Казахстан. Live

23 апреля 20:00 Казахстан — Корея. Live

25 апреля 16:30 Казахстан — Польша. Live

26 апреля 23:30 Казахстан — Украина. Live

28 апреля 16:30 Венгрия — Казахстан. Live.

Добавим, турнир первого дивизиона в группе В, победитель которого попадает в группу А, пройдет в Белфасте, который выиграл это право у Таллина.

Матчи чемпионата мира второго дивизиона в группе А примет румынский Галац, группы В — Окленд из Новой Зеландии.

Чемпионат мира в третьем дивизионе пройдет в Софии.