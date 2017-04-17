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17 апреля 2017, 9:27 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

«Kazsport» покажет в прямом эфире матчи сборной Казахстана на чемпионате мира-2017

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 года в I-м дивизионе под эгидой ИИХФ пройдёт с 22 по 28 апреля 2017 года в Киеве (Украина) и с 23 по 29 апреля 2017 года в Белфасте (Великобритания).

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 года в <nobr>I-м</nobr> дивизионе под эгидой <span class=error>ИИХФ</span> пройдёт с 22 по 28 апреля 2017 года в Киеве (Украина) и с 23 по 29 апреля 2017 года в Белфасте (Великобритания). Увеличить
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Сборная Казахстана находится в группе А. Соперниками подопечных Эдуарда Занковца станут команды Австрии, Польши, Южной Кореи, Венгрии и Украины. Две лучшие команды получат путевки в ТОП-дивизион.

Киев избран местом проведения чемпионата мира в группе А первого дивизиона, который соревновался с Австрией.

Телеканал «Kazsport» покажет все игры сборной Казахстана на чемпионате в прямом эфире.

Расписание матчей:
22 апреля 23:30 Австрия — Казахстан. Live
23 апреля 20:00 Казахстан — Корея. Live
25 апреля 16:30 Казахстан — Польша. Live
26 апреля 23:30 Казахстан — Украина. Live
28 апреля 16:30 Венгрия — Казахстан. Live.

Добавим, турнир первого дивизиона в группе В, победитель которого попадает в группу А, пройдет в Белфасте, который выиграл это право у Таллина.

Матчи чемпионата мира второго дивизиона в группе А примет румынский Галац, группы В — Окленд из Новой Зеландии.

Чемпионат мира в третьем дивизионе пройдет в Софии.

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