Сборная Швеции обыграла команду Белоруссии в матче юниорского ЧМ по хоккею

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Встреча группы В, прошедшая в воскресенье в Спишска-Нова-Весе, завершилась победой шведов со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В следующем матче шведы 18 апреля сыграют с командой США, а сборная Белоруссии 17 апреля встретится с россиянами.

В параллельном матче в группе А финны уверенно обыграли сверстников из Латвии — 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).