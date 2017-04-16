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16 апреля 2017, 23:56 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная Швеции обыграла команду Белоруссии в матче юниорского ЧМ по хоккею

Юниорская сборная Швеции по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстников из Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

<span class=error>Юниорская</span> сборная Швеции по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстников из Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии. Увеличить
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Встреча группы В, прошедшая в воскресенье в Спишска-Нова-Весе, завершилась победой шведов со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В следующем матче шведы 18 апреля сыграют с командой США, а сборная Белоруссии 17 апреля встретится с россиянами.

В параллельном матче в группе А финны уверенно обыграли сверстников из Латвии — 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).

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