Сборная Швеции обыграла команду Белоруссии в матче юниорского ЧМ по хоккею
Юниорская сборная Швеции по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстников из Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы В, прошедшая в воскресенье в
В параллельном матче в группе А финны уверенно обыграли сверстников из Латвии — 7:2 (2:1, 3:1, 2:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter