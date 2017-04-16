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16 апреля 2017, 23:42 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

ЮЧМ-2017: финны разгромили Латвию, Беларусь уступила Швеции

На юношеском чемпионате мира — 2017 завершились очередные матчи группового этапа.

Сборная Латвии потерпела крупное поражение от команды Финляндии, встреча завершилась со счётом 2:7. В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Йоки Иконен. Финны выиграли все три свои игры на турнире, Латвия все свои матчи проиграла.

Сборная Беларуси в упорной борьбе уступила Швеции со счётом 2:3. Встреча близилась к овертайму, но за 12 секунд до конца основного времени Эмиль Бемстрём принёс «Тре крунур» победу.
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