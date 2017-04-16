Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира по хоккею 24 апреля

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«Василевский прилетит 17 апреля, а Кучеров — 24 апреля», — сказал Тыжных.

«Тампа» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не вышла в плей-офф турнира. Кучеров разделил второе место в списке снайперов лиги с американским нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом (по 40 шайб), больше всех шайб забросил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (44).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже. Россияне на предварительной стадии сыграют в Кельне. Сборная России до чемпионата мира сыграет с 27 по 30 апреля на заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.