Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира по хоккею 24 апреля
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Никита Кучеров прилетит в Москву, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в чемпионате мира, 24 апреля, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский — 17 апреля. Об этом ТАСС сообщил агент Василевского Александр Тыжных.
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«Василевский прилетит 17 апреля, а Кучеров — 24 апреля», — сказал Тыжных.
«Тампа» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не вышла в
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже. Россияне на предварительной стадии сыграют в Кельне. Сборная России до чемпионата мира сыграет с 27 по 30 апреля на заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.
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