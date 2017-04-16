Обнародован предварительный состав сборной Казахстана по хоккею
На официальном сайте ИИХФ появился предварительный состав сборной Казахстана, передает Шайба.kz.
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В него включены игроки, на данный момент не находящиеся в расположении команды.
Вратари:
Никита Бояркин.
Виталий Колесник.
Сергей Кудрявцев.
Павел Полуэктов.
Защитники:
Кевин Даллмэн.
Георгий Дульнев.
Евгений Фадеев.
Мадияр Ибрайбеков.
Антон Казанцев.
Артемий Лакиза.
Александр Липин.
Кирилл Полохов.
Роман Савченко.
Максим Семёнов.
Дмитрий Степанов.
Вячеслав Трясунов.
Нападающие:
Нурсултан Бельгибаев.
Брэндон Боченски.
Дастин Бойд.
Найджел Доус.
Дмитрий Гренц.
Никита Иванов.
Максим Худяков.
Иван Кучин.
Владимир Маркелов.
Никита Михайлис.
Александр Нурек.
Кирилл Панюков.
Константин Пушкарёв.
Евгений Рымарев.
Антон Сагадеев.
Константин Савенков.
Кирилл Савицкий.
Александр Шин.
Мартен
Роман Старченко.
Талгат Жайлауов.
Главный тренер — Эдуард Занковец.
Тренер — Андрей Кудин.
Тренер — Евгений Королёв.
Тренер — Владислав Занковец.
Тренер — Евгений Корешков.
Генеральный менеджер — Александр Корешков.
Начальник команды — Вадим Гусейнов.
Технический администратор — Рустем Бикбусунов.
Физиотерапевт — Бауржан Жетдикбаев.
Физиотерапевт — Болат Агланбеков.
Физиотерапевт — Ольга Юрлова.
Доктор — Игорь Морозов.
Доктор — Александр Редин.
Персонал — Юрий Зверев.
Персонал — Юлия Зверева.
Персонал — Глеб Каратаев.
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