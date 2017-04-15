Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c США
Стал известен состав сборной России U18 на второй матч группового этапа юниорского чемпионата мира — 2017 с командой США.
В первой встрече турнира россияне обыграли шведов (3:1), а американцы были сильнее сверстников из Беларуси (7:0).
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Колтыгин.
Сборная США:
Хьюз — Кемп, Ткачук — Норрис — Вальстрём;
Нипке — Гилдон, Мисмаш — Баррат — Пастухов;
Фэрранс — Миллер, Фараби — Пилинг — Дуге;
Инамото, Кокерилл — Слаггерт — Тортора, Риди.
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