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15 апреля 2017, 15:56 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c США

Стал известен состав сборной России U18 на второй матч группового этапа юниорского чемпионата мира — 2017 с командой США.

В первой встрече турнира россияне обыграли шведов (3:1), а американцы были сильнее сверстников из Беларуси (7:0).

Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Колтыгин.

Сборная США:
Сан-Сир (Шил);
Хьюз — Кемп, Ткачук — Норрис — Вальстрём;
Нипке — Гилдон, Мисмаш — Баррат — Пастухов;
Фэрранс — Миллер, Фараби — Пилинг — Дуге;
Инамото, Кокерилл — Слаггерт — Тортора, Риди.
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