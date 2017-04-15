История дня: Против России за США выйдет русский парень Пастухов. Как так вышло?

Семья из цирка

19-й чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет стартовал в Словакии 13 апреля. Команды группы A играют в Попраде, где еще пять лет назад проводились матчи КХЛ. Сборная России с остальными участниками группы B проводит игры в городе Спишска-Нова-Вес. Российские хоккеисты выиграли свой стартовый матч у шведов, а перед ними сыграли команды Белоруссии и США.

У американцев в Словакию приехал любопытный состав. Например, у Тайлера Инамото сразу видны японские корни. Заявлен второй сын Кита Ткачака Брэди, которого оценивают как топ-проспекта на драфт НХЛ-2018. Еще интереснее появление в американской команде 17-летнего Майкла Пастухова, хотя в Северной Америке он наверняка «Пастаджов». Именно он забил первый гол в ворота сборной Белоруссии, который стал победным.

Обладатель американского и российского гражданства родился в Брейдентоне (штат Флорида) в семье уроженца Тулы Георгия Пастухова и американки Дженис Тарди (сейчас она носит фамилию мужа). Отец хоккеиста покинул родину в год распада СССР, когда ему было 28 лет, и устроился переводчиком в бродячий цирк имени братьев Ринглинг, Финеаса Барнума и Джеймса Бэйли. Тут небольшое отступление: Барнуму посвящен фильм-мюзикл «Величайший шоумен Земли», который выйдет в российских кинотеатрах в январе 2018-го, а главную роль в нем сыграет Хью Джекман.

На момент приезда Пастухова в цирке работало 40 российских артистов. Там же выступала и его будущая жена. Через полтора года Георгий впервые пригласил американку на свидание, а в апреле 1994-го пара сыграла свадьбу. Супруги продолжали вместе работать в цирке, пока Дженис не забеременела. Всего в семье родилось три сына, и все стали хоккеистами: Ник (1998), Майкл (1999) и Саша (2003).

— Мне было очень тяжело, — рассказывал Пастухов-старший газете Bradenton Herald в июне 2016 года, тогда старшего сына в седьмом раунде драфта НХЛ выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». — Когда Ник начал эту тему, все, что я хотел сделать — научить его кататься на коньках и играть в хоккей. Это единственное, во что я играл. Я не знал о футболе, не знал о бейсболе. Я вырос в России, поэтому не мог научить сына этим видам спорта. Но когда открыли каток, я повел его на лед и учил тому, что знаю.

«Я христианка, учительница, хоккейная мама»

Семья жила в полном составе в Брейдентоне, пока Ник в 14 лет не уехал играть за юниорский клуб из пригорода Детройта «Ханибэкд». Через год за ним последовал Майкл. С той же разницей в год братья попали в программу развития американского хоккея, выступали за сборные U-17 и U-18, а также играли в хоккейной лиге США.

Текущий сезон 19-летний Ник, у которого тоже двойное гражданство, отыграл за команду университета Мичигана в NCAA. Там же в следующем чемпионате начнет выступать и Майкл. У 14-летнего Саши все впереди, сейчас он играет за «Белл Тайр» в Хазел Парке — это тоже штат Мичиган. Вслед за детьми туда переехала и их мать.

— Я христианка, мама, дочь, учительница в первом классе, преподаватель по танцам, хоккейная мама и немного уставшая, — так Дженис Пастухова описывала себя для New York Times в 2015 году, когда издание делало большой материал о русско-американской семье. — Я разрешила Нику уехать из дома, но честно говоря, это было ужасно. Многие думают, что дети не покинут семьи, пока не поступят в колледж. Ник же был в восьмом классе. Я была не готова.

Когда материал появился, отец игроков работал в Брейдентоне — занимал должность директора по безопасности и бизнесу в универмаге. Последовал ли он потом за семьей или все так же «живет в самолете» — неизвестно.

Для Майкла Пастухова нынешний юниорский чемпионат мира — важный экзамен, так как ближайшим летом его могут задрафтовать в НХЛ. Центральное скаутское бюро лиги поставило нападающего на 80-е место в рейтинге североамериканских игроков. Старт турнира в Словакии у форварда получился хорошим — гол и результативный пас.

Возможно, Пастухова ждет путь Алекса Гальченюка и Александра Баркова — других молодых «наших», которые пригодились чужим странам. 15 апреля у хоккеиста важный матч группового этапа, и соперник ему очень понравится. Это сборная России.