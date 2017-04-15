Тренер сборной США U18: Свечникова хорошо знаем, нужно вымотать его звено

Встреча начнётся в 16:30 мск.



«Мы проделали большой объём работы за два года, сейчас необязательно проводить на льду часовые тренировки. Ребятам достаточно просто выйти на 20 минут и получить удовольствие. Белорусская команда (7:0) нас очень удивила в первом матче чемпионата мира, они сыграли предельно дисциплинированно. Россия — США — это всегда очень интересное противостояние. В своём первом матче россияне достаточно уверенно добились победы над крепкой шведской командой. Первое звено — невероятное, Свечникова хорошо знаем, он один из тех игроков, кто ведёт за собой всю команду. У них будут шансы, нужно вымотать их, чтобы не было сил и свежести для бросков, а также заставить их больше играть в своей зоне», — сказал Врублевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.