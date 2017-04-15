Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) уступили соперникам из Чехии на ЧМ
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) уступили соперникам из Чехии на чемпионате мира в
топ-дивизионе в Словакии со счетом 4:7 (1:2, 1:4, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Наиболее неудачно для подопечных Юрия Файкова сложился второй период встречи в группе В, во время которого белорусы пропустили четырежды. Тренерскому штабу дважды приходилось менять голкиперов.
«Уступая 1:2, мои подопечные перехватили инициативу, но негативно на действиях команды сказалась третья пропущенная шайба. В поражении есть свои плюсы. После провального второго периода, белорусские хоккеисты смогли собраться и провести уверенно заключительные двадцать минут встречи, выиграв этот отрезок матча со счетом 2:1», — рассказал Юрий Файков.
Повреждение колена в прошедшем поединке получил капитан сборной Дмитрий Дерябин, участие которого в чемпионате теперь под вопросом.
В первой игре на турнире в словацком
Очередные матчи в группе В белорусская команда проведет 16 апреля со сверстниками из Швеции, 17 апреля — с Россией. После двух игр на чемпионате мира команда Юрия Файкова замыкает турнирную таблицу. Четыре лучшие команды из группы В выйдут в четвертьфинал мирового форума.
Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I в «Чижовка-Арене».
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