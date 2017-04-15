Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) уступили соперникам из Чехии на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наиболее неудачно для подопечных Юрия Файкова сложился второй период встречи в группе В, во время которого белорусы пропустили четырежды. Тренерскому штабу дважды приходилось менять голкиперов.

«Уступая 1:2, мои подопечные перехватили инициативу, но негативно на действиях команды сказалась третья пропущенная шайба. В поражении есть свои плюсы. После провального второго периода, белорусские хоккеисты смогли собраться и провести уверенно заключительные двадцать минут встречи, выиграв этот отрезок матча со счетом 2:1», — рассказал Юрий Файков.

Повреждение колена в прошедшем поединке получил капитан сборной Дмитрий Дерябин, участие которого в чемпионате теперь под вопросом.

В первой игре на турнире в словацком Спишска-Нова-Вес белорусы уступили команде США 0:7.

Очередные матчи в группе В белорусская команда проведет 16 апреля со сверстниками из Швеции, 17 апреля — с Россией. После двух игр на чемпионате мира команда Юрия Файкова замыкает турнирную таблицу. Четыре лучшие команды из группы В выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I в «Чижовка-Арене».