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15 апреля 2017, 10:27 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Казахстанские хоккеистки заняли второе место на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по хоккею заняла второе место в группе «В» первого дивизиона чемпионата мира, завершившегося в Катовице (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования в группе В первого дивизиона прошли в Польше. Увеличить
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В последнем матче турнира казахстанские хоккеистки обыграли команду Италии со счетом 2:1. Заброшенными шайбами отметились Малика Алдабергенова и Алена Фукс.

Казахстан набрал десять очков в пяти матчах, завоевав «серебро». Первое место заняла команда Словении, в активе которой 12 баллов.

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