Казахстанские хоккеистки заняли второе место на чемпионате мира
Женская сборная Казахстана по хоккею заняла второе место в группе «В» первого дивизиона чемпионата мира, завершившегося в Катовице (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В последнем матче турнира казахстанские хоккеистки обыграли команду Италии со счетом 2:1. Заброшенными шайбами отметились Малика Алдабергенова и Алена Фукс.
Казахстан набрал десять очков в пяти матчах, завоевав «серебро». Первое место заняла команда Словении, в активе которой 12 баллов.
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