ЮЧМ-2017: Швейцария разгромила Латвию, Чехия переиграла Беларусь
На юношеском чемпионате мира—2017 для игроков не старше 18 лет завершились очередные матчи группового этапа.
Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над командой Латвии, встреча завершилась со счётом 4:0. Дубль на свой счёт записал Нандо Эггенбергер.
Сборная Чехии в результативном матче одолела команду Беларуси, матч закончился со счётом 7:4. Белорусская сборная в двух матчах на турнире уже пропустила 14 шайб, забросив только четыре.
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