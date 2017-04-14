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14 апреля 2017, 13:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Защитник клуба НХЛ «Тампа» Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампы-Бэй» Виктор Хэдман согласился выступить за сборную Швеции на чемпионате мира 2017 года в Париже и Кельне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Также свое участие подтвердили защитник Ванкувера Александр Эдлер нападающие Каролины Элиас Линдхольм Йоаким Нордстрем Виктор Раск и вратарь команды Эдди Лэк. Увеличить
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Также свое участие подтвердили защитник «Ванкувера» Александр Эдлер, нападающие «Каролины» Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск и вратарь команды Эдди Лэк.

Отмечается, что они примут участие в матче против сборной России 27 апреля, который пройдет в рамках Евротура.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом раунде шведская команда сыграет со сборными России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
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