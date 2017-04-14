Защитник клуба НХЛ «Тампа» Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМ

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Также свое участие подтвердили защитник «Ванкувера» Александр Эдлер, нападающие «Каролины» Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск и вратарь команды Эдди Лэк.

Отмечается, что они примут участие в матче против сборной России 27 апреля, который пройдет в рамках Евротура.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом раунде шведская команда сыграет со сборными России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.