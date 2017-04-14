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14 апреля 2017, 1:02 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Джек Капуано вошёл в тренерский штаб сборной США на ЧМ-2017

Федерация хоккея США назвала помощников главного тренера Джеффа Блашилла на чемпионате мира по хоккею 2017 года. В тренерский штаб войдут Джек Капуано, Рэнд Пекнолд и Сет Апперт.

Капуано возглавляет «Нью-Йорк Айлендерс». Он входил в тренерский штаб сборной США на Кубке мира 2016 года. Пекнолд 23 года возглавляет команду Квиннипекского университета, к работе в национальной команде привлекается впервые. Апперт является помощником главного тренера на юниорском чемпионате мира 2017 года, который стартовал 13 апреля.

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