Ли, Декайзер и ещё 13 игроков вошли в состав сборной США на ЧМ-2017

Из игроков НХЛ на мировое первенство отправятся вратари Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»), защитники Дэнни Декайзер («Детройт Ред Уингз»), Коннор Мёрфи («Аризона Койотс»), Джейкоб Троуба («Виннипег»), нападающие Ник Бьюгстад («Флорида Пантерз»), Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»), Эндрю Копп («Виннипег Джетс»), Кристиан Дворак («Аризона Койотс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Андерс Ли, Брок Нельсон («Нью-Йорк Айлендерс»). Также в состав вошли трое игроков студенческих лиг: защитник Дэниел Брикли (университет Миннесоты), нападающий Джордан Гринвей (Бостонский университет) и вратарь Кэл Петерсен (университет Нотр Дам).