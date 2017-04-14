Шведы не пробили стену Жукова

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А ведь всего за неделю до старта чемпионата главный тренер команды Сергей Голубович еще не знал, прилетит ли голкипер Максим Жуков в сборную. К счастью, последние формальности с руководством его клуба «Грин Бэй» из USHL (Американской молодежной лиги) были улажены, и сборная получила своего основного вратаря.

А иначе — страшно было бы представить, как бы мог завершиться матч со шведами. Может, единственную пропущенную шайбу и стоит записать Жукову в пассив (не так уж страшен был бросок шведского защитника Браннстрема), но из остальных 40 с лишним попаданий в створ как минимум с десяток — настоящие суперспасения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Brannstrom rips one home for <a href="https://twitter.com/hashtag/SWE?src=hash">#SWE</a> to make it 1-0 vs. <a href="https://twitter.com/hashtag/RUS?src=hash">#RUS</a>. Excellent first period for him. <a href="https://twitter.com/hashtag/u18worlds?src=hash">#u18worlds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NHLDraft?src=hash">#NHLDraft</a> <a href="https://t.co/TO5HOpV3cx">pic.twitter.com/TO5HOpV3cx</a></p>— Janik Beichler (@JanikBeichler) <a href="https://twitter.com/JanikBeichler/status/852581171825332224">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дебютный матч на турнире российским юниорам, будем откровенны, не удался. Почти всю игру, кроме стартового отрезка и части третьего периода, «Тре Крунур» владели огромным преимуществом, подолгу возили нас своим фирменным перепасом в зоне, лишь изредка позволяя убегать в контратаки. Но вратарский фактор сыграл свою роль (пусть и без везения не обошлось) — Жуков дотащил сборную до того момента, когда силы шведов чуть поиссякли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RUS?src=hash">#RUS</a> ties it at 1 - nice set-up by Slepets. <a href="https://twitter.com/hashtag/u18worlds?src=hash">#u18worlds</a> <a href="https://t.co/4PGXQWyfwe">pic.twitter.com/4PGXQWyfwe</a></p>— Janik Beichler (@JanikBeichler) <a href="https://twitter.com/JanikBeichler/status/852603265309134849">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Командно россияне вчера смотрелись не очень здорово, но на первый план вышло индивидуальное мастерство: после сольного прохода Кирилла Слепца ответную шайбу уже в пустые ворота добил Кирилл Максимов. А еще через девять минут слово взял лидер российской сборной Андрей Свечников, замкнув прострел Ивана Чеховича на дальней штанге. В концовке матча их связка сработала еще раз — два форварда убежали к оставленным Эрикссоном воротам, разыграв перед ними своеобразную «комбинацию».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Andrei Svechnikov gives Russia the lead late third-period. Not been a great game for Ginning. <a href="https://twitter.com/hashtag/U18Worlds?src=hash">#U18Worlds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/2018NHLDraft?src=hash">#2018NHLDraft</a> <a href="https://t.co/2j67paLxnl">pic.twitter.com/2j67paLxnl</a></p>— Alex Nunn (@aj_ranger) <a href="https://twitter.com/aj_ranger/status/852607424217444353">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый матч на турнире обнажил очевидные и притом типичные для наших команд слабые и сильные стороны: слишком многое на турнире будет зависеть от голкипера и успешных действий отдельных полевых игроков. Следующая суперпроверка сборную Голубовича ждет уже в субботу — нашим соперником станут американцы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Quite the arrogant empty-netter by <a href="https://twitter.com/hashtag/RUS?src=hash">#RUS</a> to make it 3-1 vs. <a href="https://twitter.com/hashtag/SWE?src=hash">#SWE</a>. Oh well. <a href="https://twitter.com/hashtag/u18worlds?src=hash">#u18worlds</a> <a href="https://t.co/KnQceHXVC2">pic.twitter.com/KnQceHXVC2</a></p>— Janik Beichler (@JanikBeichler) <a href="https://twitter.com/JanikBeichler/status/852610074614931458">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>