Шведы не пробили стену Жукова
Сборная России начала с победы юниорский чемпионат мира, обыграв команду Швеции со счетом 3:1.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
А ведь всего за неделю до старта чемпионата главный тренер команды Сергей Голубович еще не знал, прилетит ли голкипер Максим Жуков в сборную. К счастью, последние формальности с руководством его клуба «Грин Бэй» из USHL (Американской молодежной лиги) были улажены, и сборная получила своего основного вратаря.
А иначе — страшно было бы представить, как бы мог завершиться матч со шведами. Может, единственную пропущенную шайбу и стоит записать Жукову в пассив (не так уж страшен был бросок шведского защитника Браннстрема), но из остальных 40 с лишним попаданий в створ как минимум с десяток — настоящие суперспасения.
Дебютный матч на турнире российским юниорам, будем откровенны, не удался. Почти всю игру, кроме стартового отрезка и части третьего периода, «Тре Крунур» владели огромным преимуществом, подолгу возили нас своим фирменным перепасом в зоне, лишь изредка позволяя убегать в контратаки. Но вратарский фактор сыграл свою роль (пусть и без везения не обошлось) — Жуков дотащил сборную до того момента, когда силы шведов чуть поиссякли.
Командно россияне вчера смотрелись не очень здорово, но на первый план вышло индивидуальное мастерство: после сольного прохода Кирилла Слепца ответную шайбу уже в пустые ворота добил Кирилл Максимов. А еще через девять минут слово взял лидер российской сборной Андрей Свечников, замкнув прострел Ивана Чеховича на дальней штанге. В концовке матча их связка сработала еще раз — два форварда убежали к оставленным Эрикссоном воротам, разыграв перед ними своеобразную «комбинацию».
Первый матч на турнире обнажил очевидные и притом типичные для наших команд слабые и сильные стороны: слишком многое на турнире будет зависеть от голкипера и успешных действий отдельных полевых игроков. Следующая суперпроверка сборную Голубовича ждет уже в субботу — нашим соперником станут американцы.
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