Словаки отыгрались со счёта 0:3, но уступили финнам на ЧМ по хоккею U18

На 29-й минуте финны вели со счётом 3:0 благодаря дублю Кристиана Весалайнена и голу Аарне Талвите, однако после этого словаки забросили четыре шайбы менее чем за восемь минут. Отличились Патрик Грегорчак, оформивший дубль, а также Мартин Купец и Адам Стахо. В концовке периода Талвитие забросил свою вторую шайбу, а в середине заключительного игрового отрезка сделал хет-трик, принеся своей команде победу.