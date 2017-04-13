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13 апреля 2017, 23:21 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Словаки отыгрались со счёта 0:3, но уступили финнам на ЧМ по хоккею U18

Сборная Словакии U18 уступила команде Финляндии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира — 2017. Встреча завершилась со счётом 4:5.

На 29-й минуте финны вели со счётом 3:0 благодаря дублю Кристиана Весалайнена и голу Аарне Талвите, однако после этого словаки забросили четыре шайбы менее чем за восемь минут. Отличились Патрик Грегорчак, оформивший дубль, а также Мартин Купец и Адам Стахо. В концовке периода Талвитие забросил свою вторую шайбу, а в середине заключительного игрового отрезка сделал хет-трик, принеся своей команде победу.
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