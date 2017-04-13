Казахстан разгромил Францию, но проиграл ей путевку в ТОП-дивизион юношеского ЧМ по хоккею
Юношеская сборная Казахстана по хоккею (для игроков не старше 18 лет) одержала разгромную победу над Францией на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Турнир завершился в Словении. Казахстанские хоккеисты забросили соперникам пять безответных шайб.
Отметим, что результат этого матча уже не влиял на турнирную таблицу. Французы досрочно возглавили группу с отрывом от конкурентов и обеспечили выход в
Последний раз Казахстан выступал в сильнейшей лиге в 2003 году.
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