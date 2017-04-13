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13 апреля 2017, 19:59 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Казахстан разгромил Францию, но проиграл ей путевку в ТОП-дивизион юношеского ЧМ по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (для игроков не старше 18 лет) одержала разгромную победу над Францией на чемпионате мира в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир завершился в Словении. Казахстанские хоккеисты забросили соперникам пять безответных шайб.

Отметим, что результат этого матча уже не влиял на турнирную таблицу. Французы досрочно возглавили группу с отрывом от конкурентов и обеспечили выход в ТОП-дивизион, набрав 12 очков. Сборная Казахстана же набрала на один балл меньше и заняла второе место.

Последний раз Казахстан выступал в сильнейшей лиге в 2003 году.

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