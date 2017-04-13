В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Силианос Маттеос вывел канадцев вперёд, реализовав буллит, а в концовке игрового отрезка Рихард Пашкаускас сравнял счёт.



Во второй двадцатиминутке отличились Максим Комтуа и Исаак Рэтклифф, а окончательный счёт установил Маккензи Энтвистл в третьем периоде.