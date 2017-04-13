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13 апреля 2017, 19:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Канада уверенно обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2017

Юниорская сборная Латвии потерпела поражение от Канады в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 1:4.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Силианос Маттеос вывел канадцев вперёд, реализовав буллит, а в концовке игрового отрезка Рихард Пашкаускас сравнял счёт.

Во второй двадцатиминутке отличились Максим Комтуа и Исаак Рэтклифф, а окончательный счёт установил Маккензи Энтвистл в третьем периоде.
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МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Нападающие Уэйн Симмондс, Клод Жиру (оба — «Филадельфия»), Райан О’Райлли («Баффало») и Марк Шайфли («Виннипег») сыграют за сборную Канады на чемпионате мира 2017 года по хоккею, сообщает TSN.
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