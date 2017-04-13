Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение от США на ЧМ

Подопечные Юрия Файкова смогли справиться с атакующим напором соперников в первом периоде, не позволив забросить ни одной шайбы. Все изменилось после отдыха. Североамериканцы в течение 15 минут второго периода пять раз поразили ворота голкипера Андрея Грищенко. Еще дважды белорусы пропустили в заключительные двадцать минут встречи. В группе А в первом матче юниоры Канады обыграли Латвию — 4:1.

Второй поединок в группе В команда Юрия Файкова проведет 14 апреля против сверстников из Чехии. 16 апреля белорусская команда встретится с Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».