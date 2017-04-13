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13 апреля 2017, 19:27 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение от США на ЧМ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение со счетом 0:7 (0:0, 0:5, 0:2) от сверстников из США на старте чемпионата мира в Словакии в топ-дивизионе в группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Юрия Файкова смогли справиться с атакующим напором соперников в первом периоде, не позволив забросить ни одной шайбы. Все изменилось после отдыха. Североамериканцы в течение 15 минут второго периода пять раз поразили ворота голкипера Андрея Грищенко. Еще дважды белорусы пропустили в заключительные двадцать минут встречи. В группе А в первом матче юниоры Канады обыграли Латвию — 4:1.

Второй поединок в группе В команда Юрия Файкова проведет 14 апреля против сверстников из Чехии. 16 апреля белорусская команда встретится с Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».

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