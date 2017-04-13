Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение от США на ЧМ
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение со счетом 0:7 (0:0, 0:5, 0:2) от сверстников из США на старте чемпионата мира в Словакии в
топ-дивизионе в группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Юрия Файкова смогли справиться с атакующим напором соперников в первом периоде, не позволив забросить ни одной шайбы. Все изменилось после отдыха. Североамериканцы в течение 15 минут второго периода пять раз поразили ворота голкипера Андрея Грищенко. Еще дважды белорусы пропустили в заключительные двадцать минут встречи. В группе А в первом матче юниоры Канады обыграли Латвию — 4:1.
Второй поединок в группе В команда Юрия Файкова проведет 14 апреля против сверстников из Чехии. 16 апреля белорусская команда встретится с Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.
Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter