ЮЧМ-2017. Беларусь (U-18) — США (U-18). Грищенко будет защищать ворота белорусов
Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков определился с составом на стартовый матч группового раунда чемпионата мира против команды США.
БЕЛАРУСЬ: Грищенко (Толопило); Дерябин (К) — Никитин, Филяев — Мартынов (А) — Кот; Саврицкий — Ерменко (А), Балтрук — Павленко — Михальчук; Борщев — Габрус, Дроздов — Аносов — Ажгирей; Гурбан — Сапего, Ануфриенко — Фирсов — Дробыш.
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