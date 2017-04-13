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13 апреля 2017, 15:51 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

ЮЧМ-2017. Беларусь (U-18) — США (U-18). Грищенко будет защищать ворота белорусов

Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков определился с составом на стартовый матч группового раунда чемпионата мира против команды США.

БЕЛАРУСЬ: Грищенко (Толопило); Дерябин (К) — Никитин, Филяев — Мартынов (А) — Кот; Саврицкий — Ерменко (А), Балтрук — Павленко — Михальчук; Борщев — Габрус, Дроздов — Аносов — Ажгирей; Гурбан — Сапего, Ануфриенко — Фирсов — Дробыш.

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