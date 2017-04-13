Дмитрий Степанов: Вызов в сборную Казахстана стал неожиданным

— Как прошли сборы? Всё-таки для тебя это немного другой уровень.

— Сборы прошли хорошо. Поначалу, конечно, было тяжеловато, но потом вкатился. В принципе, сейчас всё нормально.



— Сколько понадобилось времени, чтобы освоиться? В чём была сложность? В скоростях, нагрузках?

— Да, здесь скорости другие, нагрузки другие, тренировочный процесс другой. В общем, всё по-другому. Думаю, дня четыре потребовалось, чтобы перестроиться. Потом уже легче стало.



— Со всеми ребятами познакомился и подружился?

— Да, со всеми познакомился, со всеми дружеские отношения.



— Вызов в сборную стал неожиданным?

— Честно сказать, да.



— Будешь теперь стараться, чтобы получить приглашение в «Барыс»?

— Хотелось бы, конечно. Буду стараться для этого, а там уже решать

тренерам и руководству. Моё дело — выходить и играть.



— Ты родом из Серова. А стал ли для тебя Казахстан вторым домом?

— Да, чувствую себя здесь как дома. Много друзей и знакомых.



— То есть проблем с мотивацией не будет? Всё-таки это не родная для

тебя страна.

— Я здесь уже как свой, привык ко всему. Так что таких проблем точно не будет.



— Как оценишь соперников по чемпионату мира? Есть ли в составах этих команд знакомые ребята? Например, выступавшие в «Бейбарысе» Николай Ладыгин и Александр Победоносцев из сборной Украины.

— Думаю, все команды будут серьёзного уровня. Да, в сборной Украины есть знакомые, с которыми играли вместе в «Бейбарысе». Будет интересно сыграть против них.



— А какой соперник будет самым опасным, на твой взгляд?

— Наверное, австрийцы. И венгры тоже. В прошлом году смотрел чемпионат мира с их участием. Очень хорошая команда, поддержка у них бешеная. Да все соперники будут опасными. Так что не могу выделить кого-то конкретно.



— Каким получился сезон в «Бейбарысе»?

— Сезон получился неоднозначный. Поначалу, в принципе, всё шло хорошо. Достойно сыграли на Континентальном Кубке. В регулярном чемпионате Казахстана заняли второе место. Но плей-офф просто провалили.



— Почему так случилось?

— Хорошая команда нам попалась. Сейчас они и «Арлану» дают бой. Не зря у них серия дошла до седьмого матча. Думаю, команду «Темиртау» можно назвать открытием сезона.



— Самый яркий эпизод сезона — это всё-таки выступление на Континентальном Кубке?

— Думаю, да. Вызов в сборную — тоже яркий эпизод.



— В целом доволен своей игрой в «Бейбарысе»?

— Естественно, хочется добавлять во всём. Раз тренеры сборной заметили, наверное, в чём-то прибавил.



— Что ждёшь от чемпионата мира?

— В первую очередь это для меня большой опыт. Не каждый день выпадает шанс поиграть на таком уровне.



— С кем чаще всего работал в паре на тренировках?

— С Романом Савченко.



— Взаимопонимание нашли?

— Да, постоянно общаемся. Многое он мне подсказывает.



— Какие советы даёт?

— Чтобы разговаривали больше на льду, подсказывали друг другу. Это будет помогать нам в игре. Также обсуждаем, как лучше открыться для паса и другие моменты. Прислушиваюсь к его советам.



— Уже готов к тому, что нужно подстраховывать, когда он будет убегать в атаку?

— Готов.



— Сам какой стиль игры в обороне предпочитаешь?

— Да я больше домосед. Но тоже не прочь иногда подключиться к атаке, если есть возможность. Но в большинстве случаев предпочитаю отсидеться в обороне.



— В Киеве чем будешь заниматься в выходные дни? Отведаешь сало?

— Да, я люблю сало. У меня там есть друзья, уже звонили и писали. Надеюсь, угостят (смеётся).