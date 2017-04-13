Дмитрий Степанов: Вызов в сборную Казахстана стал неожиданным
Защитник «Бейбарыса» Дмитрий Степанов рассказал о вызове в сборную Казахстана и поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Киеве.
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— Как прошли сборы?
— Сборы прошли хорошо. Поначалу, конечно, было тяжеловато, но потом вкатился. В принципе, сейчас всё нормально.
— Сколько понадобилось времени, чтобы освоиться? В чём была сложность? В скоростях, нагрузках?
— Да, здесь скорости другие, нагрузки другие, тренировочный процесс другой. В общем, всё
— Со всеми ребятами познакомился и подружился?
— Да, со всеми познакомился, со всеми дружеские отношения.
— Вызов в сборную стал неожиданным?
— Честно сказать, да.
— Будешь теперь стараться, чтобы получить приглашение в «Барыс»?
— Хотелось бы, конечно. Буду стараться для этого, а там уже решать
тренерам и руководству. Моё дело — выходить и играть.
— Ты родом из Серова. А стал ли для тебя Казахстан вторым домом?
— Да, чувствую себя здесь как дома. Много друзей и знакомых.
— То есть проблем с мотивацией не будет?
тебя страна.
— Я здесь уже как свой, привык ко всему. Так что таких проблем точно не будет.
— Как оценишь соперников по чемпионату мира? Есть ли в составах этих команд знакомые ребята? Например, выступавшие в «Бейбарысе» Николай Ладыгин и Александр Победоносцев из сборной Украины.
— Думаю, все команды будут серьёзного уровня. Да, в сборной Украины есть знакомые, с которыми играли вместе в «Бейбарысе». Будет интересно сыграть против них.
— А какой соперник будет самым опасным, на твой взгляд?
— Наверное, австрийцы. И венгры тоже. В прошлом году смотрел чемпионат мира с их участием. Очень хорошая команда, поддержка у них бешеная. Да все соперники будут опасными. Так что не могу выделить
— Каким получился сезон в «Бейбарысе»?
— Сезон получился неоднозначный. Поначалу, в принципе, всё шло хорошо. Достойно сыграли на Континентальном Кубке. В регулярном чемпионате Казахстана заняли второе место. Но
— Почему так случилось?
— Хорошая команда нам попалась. Сейчас они и «Арлану» дают бой. Не зря у них серия дошла до седьмого матча. Думаю, команду «Темиртау» можно назвать открытием сезона.
— Самый яркий эпизод сезона — это
— Думаю, да. Вызов в сборную — тоже яркий эпизод.
— В целом доволен своей игрой в «Бейбарысе»?
— Естественно, хочется добавлять во всём. Раз тренеры сборной заметили, наверное, в
— Что ждёшь от чемпионата мира?
— В первую очередь это для меня большой опыт. Не каждый день выпадает шанс поиграть на таком уровне.
— С кем чаще всего работал в паре на тренировках?
— С Романом Савченко.
— Взаимопонимание нашли?
— Да, постоянно общаемся. Многое он мне подсказывает.
— Какие советы даёт?
— Чтобы разговаривали больше на льду, подсказывали друг другу. Это будет помогать нам в игре. Также обсуждаем, как лучше открыться для паса и другие моменты. Прислушиваюсь к его советам.
— Уже готов к тому, что нужно подстраховывать, когда он будет убегать в атаку?
— Готов.
— Сам какой стиль игры в обороне предпочитаешь?
— Да я больше домосед. Но тоже не прочь иногда подключиться к атаке, если есть возможность. Но в большинстве случаев предпочитаю отсидеться в обороне.
— В Киеве чем будешь заниматься в выходные дни? Отведаешь сало?
— Да, я люблю сало. У меня там есть друзья, уже звонили и писали. Надеюсь, угостят (смеётся).
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