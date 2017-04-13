Защитник «Шахтера» Роман Достанко покинул расположение сборной Беларуси
Расположение сборной Беларуси, которая готовится к чемпионату мира-2017, покинул защитник солигорского «Шахтера» Роман Достанко. Об этом сообщает
пресс-служба ФХБ.
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Видимо, что-то случилось...
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Таким образом, на данный момент тренировки продолжают 28 хоккеистов.
Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Александр Осипков («U20», Экстралига).
Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига).
Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Сергей
14 апреля в Жлобине (19.15) и 15 апреля в Бобруйске (17.30) белорусская команда сыграет против соперников из Германии.
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