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13 апреля 2017, 14:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Защитник «Шахтера» Роман Достанко покинул расположение сборной Беларуси

Расположение сборной Беларуси, которая готовится к чемпионату мира-2017, покинул защитник солигорского «Шахтера» Роман Достанко. Об этом сообщает пресс-служба ФХБ.

Расположение сборной <span class=error>Беларуси</span> которая готовится к чемпионату мира-2017 покинул защитник <span class=error>солигорского</span> Шахтера Роман <span class=error>Достанко</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>ФХБ</span>. Увеличить
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Таким образом, на данный момент тренировки продолжают 28 хоккеистов.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Александр Осипков («U20», Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Сергей Стась-мл. (ХК «Байройт», DEL2), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба — ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

14 апреля в Жлобине (19.15) и 15 апреля в Бобруйске (17.30) белорусская команда сыграет против соперников из Германии.

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