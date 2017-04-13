«Беларусь 5» не будет транслировать матчи ЮЧМ-2017, так как цена оказалась выше той, которую просят за взрослый ЧМ-2017

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Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из Спишска-Нова-Вес, надо полностью оплатить ее изготовление, а это куда дороже, нежели просто купить права на показ. Телеканал «Беларусь 5» поинтересовался ценой, но сумма оказалась выше той, которую просят за взрослый чемпионат мира в Кельне и Париже! Дать скидку словаки отказались, поэтому БГТРК сочла траты нерентабельными. Говорят, даже американцы поначалу не горели желанием раскошеливаться….