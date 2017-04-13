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13 апреля 2017, 13:38 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

«Беларусь 5» не будет транслировать матчи ЮЧМ-2017, так как цена оказалась выше той, которую просят за взрослый ЧМ-2017

Корреспондент pressball.by Артур Жоль рассказал, почему «Беларусь 5» не будет транслировать матчи юниорского чемпионата мира-2018, который 13 апреля стартует в Словакии. Напомним, в стартовом поединке сборная Беларуси (U-18) сыграет с командой США. Начало матча — в 16.30.

Корреспондент pressball.by Артур <span class=error>Жоль</span> рассказал почему <span class=error>Беларусь</span> 5 не будет транслировать матчи <span class=error>юниорского</span> чемпионата мира-2018 который 13 апреля стартует в Словакии. <span class=stop>Напомним</span> в стартовом поединке сборная <span class=error>Беларуси</span> (U-18) сыграет с командой США. Начало матча — в 16.30. Увеличить
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Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из Спишска-Нова-Вес, надо полностью оплатить ее изготовление, а это куда дороже, нежели просто купить права на показ. Телеканал «Беларусь 5» поинтересовался ценой, но сумма оказалась выше той, которую просят за взрослый чемпионат мира в Кельне и Париже! Дать скидку словаки отказались, поэтому БГТРК сочла траты нерентабельными. Говорят, даже американцы поначалу не горели желанием раскошеливаться….

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