«Беларусь 5» не будет транслировать матчи ЮЧМ-2017, так как цена оказалась выше той, которую просят за взрослый ЧМ-2017
Корреспондент pressball.by Артур Жоль рассказал, почему «Беларусь 5» не будет транслировать матчи юниорского чемпионата мира-2018, который 13 апреля стартует в Словакии. Напомним, в стартовом поединке сборная Беларуси (U-18) сыграет с командой США. Начало матча — в 16.30.
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Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из
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