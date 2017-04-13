Кирилл Полохов: В подготовке национальной сборной уже совсем другие скорости

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— Кирилл, ты не только прошел УТС с национальной сборной, но и попал в список хоккеистов, которые едут на товарищеские матчи со сборными Словакии и Италии. Какие эмоции сейчас испытываешь?

— Радость. Эмоции только самые положительные, приятно, что вызвали в главную команду страны. Приглашение в сборную, думаю, что обрадует любого хоккеиста.

— В этом сезоне уже ездил на чемпионат мира с молодежной сборной…

— Да, на самом деле тяжело перестраиваться с юношеского хоккея на взрослый. Наверное, даже больше психологически, физических сил хватает. Для меня это сейчас главное, если получится, думаю, дальше пойдет легче.

— Какие различия увидел в подготовках молодежной команды и национальной сборной?

— Большая разница. Есть различия в тактике, тут уже совсем другие скорости и время принятия решений, более жесткая силовая борьба. Все другое.

— Ты сейчас находишься в одной раздевалке с лидерами сборной и ХК «Барыс», за которыми раньше наблюдал только с трибуны. Общий язык с ними уже нашел?

— Пока общение у нас на уровне «привет-пока». Когда они только пришли в «Барыс» я еще в школе учился, конечно же, для меня были кумирами. Да и сейчас мне еще есть чему у них поучиться.

— Тренерский штаб определился с окончательным составом на 99 процентов, значит, по итогам контрольных поединков будет финальный список хоккеистов, которые сыграют на чемпионате мира. Будет ли это дополнительным зарядом для тебя?

— Нет, настрой будет общий — выходить, играть и побеждать в каждом из матчей.

— Ты находишься внутри коллектива, какая атмосфера сейчас в команде?

— Если охарактеризовать одним словом, то можно сказать — рабочая. Все понимают, какая задача стоит и настроены выполнить ее полностью.