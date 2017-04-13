Что нужно знать о юношеской сборной Беларуси?
Сегодня матчем с американцами наши восемнадцатилетки стартуют на чемпионате мира в элите. Pressball.by отвечает на самые распространенные вопросы о команде Юрия Файкова.
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Каков формат турнира?
Десять лучших юношеских (до 18 лет) сборных разделены на два квинтета. Группа «А», куда попали хозяева, играет на основной площадке — Зимнем стадионе в Попраде (4500), группа «В», где оказались белорусы, — на «Спиш-Арене» (5500) в соседнем городке
Добивались ли белорусы серьезных успехов?
В начале «нулевых» наши юноши три года подряд играли в элите. В 2002-м даже стали в итоговой классификации пятыми: на групповой стадии обошли шведов, а в финальной шестерке победили… канадцев с Эриком Стаалом. Тогда под руководством Михаила Захарова блистали его сын Костя, а также Михаил Грабовский и Андрей Костицын. Но после 2004-го настало время «лифта», когда белорусы то вылетали, то возвращались.
Когда мы последний раз играли в элите?
В 2010-м поколение Лопачука и Парфеевца, усиленное акселератом Гаврусом, на домашнем турнире в Минске и Бобруйске проиграло шесть матчей из шести с общим счетом 11:38 и в очередной раз спустилось на одну ступень. Болельщики предполагали, что белорусы по традиции уже через год вернутся, однако мы застряли внизу на долгие шесть лет. Более того — однажды рухнули из дивизиона 1 в дивизион 2, благо спешно выкарабкались. И только в прошлом апреле удалось вновь пробиться в общество сильнейших. Причем предпосылок к долгожданному рывку не наблюдалось. Базовая команда сборной 1998 года рождения, выступавшая в МХЛ под вывеской «Динамо-Раубичи», проиграла все 42 (!) матча «регулярки». По окончании сезона федерация отправила в отставку главного тренера Сергея Белова, и за несколько недель до домашнего чемпионата на «Чижовка-Арене» экстренно назначила Юрия Файкова — начальник отдела развития и
Почему команду тренирует Файков, а не Есаулов?
Сборная-1999 два сезона играла под руководством Евгения Есаулова в высшей лиге чемпионата Беларуси. Играла неплохо: в 2016-м парни взяли серебро, а недавно закончили чемпионат четвертыми. Однако в начале февраля федерация решила, что в
Удалось ли собрать оптимальный состав?
Главная потеря — Максим Сушко. Форвард «Оуэн-Саунда» (OHL) стоит на 72 месте в североамериканском списке рейтинга «проспектов» драфта НХЛ-2017 и имеет хорошие шансы попасть во
Здесь же можем упомянуть фамилию нападающего Григория Готовца. Он идет тропою старшего брата Кирилла, выступая за школу «Шаттак Сент-Мерис». Григорий — 2000 года рождения. И уже значится среди потенциальных «проспектов» драфта-2018. По меньшей мере его стоило привлечь в кэмп. Тренерский штаб хотел, но, по словам Файкова, в приоритете у парня были личные дела за океаном и прилететь он мог только 12 апреля — за сутки до старта. Такой расклад сборную не устроил, поскольку прежде
Вообще на заключительном сборе Файков просмотрел 36 кандидатов и отобрал 23. Среди 13 отсеянных бросаются в глаза Захар Полищук и Глеб Андреев — первый и второй бомбардиры команды в высшей лиге. Третьего — Архипа Леденкова — вовсе не позвали на заключительный сбор ввиду хилой антропометрии. Впрочем, все свои результативные баллы парни набирали при Есаулове. Почему не приглянулись Файкову — загадка. Однако
Кто должен стать лидером сборной?
Безусловно, защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко — еще одна наша надежда предстоящего драфта. В апреле он скакнул в рейтинге «проспектов» на 104 позиции по сравнению с январской версией и стал 95-м — а это уже совсем другой коленкор и неплохие перспективы оказаться выбранным. Еременко наряду с Сушко и Мартынюком стал лучшим ассистентом сборной на прошлогоднем чемпионате в дивизионе 1. Не затерялся и на недавнем «молодежном» форуме. В сезоне WHL провел 66 матчей и набрал 26 (6+20) очков. Суд по всему, Влад будет выходить в первой паре защитников с Дмитрием Дерябиным, который в отсутствие Сушко принял капитанскую нашивку. Это тоже проверенный боец Файкова, выступавший за созыв-98 и «молодежку"-97. К нему стоит присмотреться.
Есть предчувствие, что болельщиков удивит голкипер Андрей Грищенко. Парень здорово сыграл в высшей лиге, а на финише сезона его подтянули в «экстру» к команде U-20. На взрослом уровне Андрей также не стушевался и оставил очень приятное впечатление. В последнем матче
Теперь главный вопрос: кому браться за сложную миссию по забиванию голов
Каковы шансы белорусов?
Белорусам досталась группа смерти. Сборная США — самая титулованная нация на уровне U-18, которая пожинает плоды широко известной программы развития национальной сборной NTDP, стартовавшей в 1996-м. Тринадцать лет подряд американцы не сходят с пьедестала. На восьми предыдущих форумах шесть раз брали золото. Швеция также не нуждаются в особом представлении. У нее восемь медалей, включая прошлогоднее серебро. Россия последние пять сезонов в тройку призеров не попадала, но до этого тоже нахватала девять наград разной пробы, три из которых — высшей. Представить, что соседи отправятся в «релегейшн» сложно.
С виду наиболее уязвимыми выглядят чехи. Тамошний «андеровский» хоккей, казалось бы, переживает не лучшие времена. Правда, стоит напомнить, что в августе Чехия впервые в истории победила на мемориале Ивана Глинки, который считается главным проверочным испытанием при подготовке к «миру». Хозяева нарушили восьмилетнюю гегемонию канадцев и сокрушили в финале американцев (4:3). К тому же, в Словакии ученики Патрика Аугусты будут чувствовать себя как дома.
Таким образом решить задачу сохранения прописки на групповой стадии невероятно сложно. Скорее всего, придется бороться с неудачником квинтета «А» в «релегейшне». Там команды с близкой к нам орбиты: Словакия, Швейцария, Латвия… Хотя у тех же словаков подрастает одно из лучших за последнее время поколений. У швейцарцев играет Нико Хишер — по всем прогнозам, второй номер грядущего драфта. А вот латвийцы — вполне «съедобные».
Кстати, перед стартом чемпионата белорусы провели спарринги с США (2:5) и Швейцарией (1:2). В обоих случая поначалу вели в счете. Титулованные американцы после первого периода вовсе горела 0:2… Юрий Файков отметил: «Несмотря на поражения, матчи оказались очень полезны для ребят в психологическом плане. Они увидели: при правильном подходе к делу можно сражаться. Главное — всегда следовать системе».
Где посмотреть матчи?
К сожалению, придется искать стрим в интернете. Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из
ГРУППА «А» (Попрад)
Финляндия
Канада
Словакия
Швейцария
Латвия
ГРУППА «В» (Спишска-Нова-Вес)
Швеция
США
Россия
Чехия
Беларусь
КАЛЕНДАРЬ
13 апреля (четверг)
Беларусь — США (16.30).
14 апреля (пятница)
Чехия — Беларусь (20.30).
16 апреля (воскресенье)
Беларусь — Швеция (20.30).
17 апреля (понедельник)
Россия — Беларусь (20.30).
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