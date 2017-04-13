Что нужно знать о юношеской сборной Беларуси?

Каков формат турнира?

Десять лучших юношеских (до 18 лет) сборных разделены на два квинтета. Группа «А», куда попали хозяева, играет на основной площадке — Зимнем стадионе в Попраде (4500), группа «В», где оказались белорусы, — на «Спиш-Арене» (5500) в соседнем городке Спишска-Нова-Вес. По четыре лучшие команды пройдут в четвертьфинал, а два неудачника отправятся в релегейшн-раунд и в серии до двух побед оспорят право остаться в топ-дивзионе.

Добивались ли белорусы серьезных успехов?

В начале «нулевых» наши юноши три года подряд играли в элите. В 2002-м даже стали в итоговой классификации пятыми: на групповой стадии обошли шведов, а в финальной шестерке победили… канадцев с Эриком Стаалом. Тогда под руководством Михаила Захарова блистали его сын Костя, а также Михаил Грабовский и Андрей Костицын. Но после 2004-го настало время «лифта», когда белорусы то вылетали, то возвращались.

Михаил Грабовский в 2004-м году «Прессбол»

Когда мы последний раз играли в элите?

В 2010-м поколение Лопачука и Парфеевца, усиленное акселератом Гаврусом, на домашнем турнире в Минске и Бобруйске проиграло шесть матчей из шести с общим счетом 11:38 и в очередной раз спустилось на одну ступень. Болельщики предполагали, что белорусы по традиции уже через год вернутся, однако мы застряли внизу на долгие шесть лет. Более того — однажды рухнули из дивизиона 1 в дивизион 2, благо спешно выкарабкались. И только в прошлом апреле удалось вновь пробиться в общество сильнейших. Причем предпосылок к долгожданному рывку не наблюдалось. Базовая команда сборной 1998 года рождения, выступавшая в МХЛ под вывеской «Динамо-Раубичи», проиграла все 42 (!) матча «регулярки». По окончании сезона федерация отправила в отставку главного тренера Сергея Белова, и за несколько недель до домашнего чемпионата на «Чижовка-Арене» экстренно назначила Юрия Файкова — начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея, а также помощник Дэйва Льюиса в «националке». Тот впрягся, просмотрел шесть десятков кандидатов, взял из базовой команды только семерых, более чем на треть составил заявку из ребят 1999 года, наладил внутри коллектива взаимопонимание — и Беларусь выступила очень мощно.

Почему команду тренирует Файков, а не Есаулов?

Сборная-1999 два сезона играла под руководством Евгения Есаулова в высшей лиге чемпионата Беларуси. Играла неплохо: в 2016-м парни взяли серебро, а недавно закончили чемпионат четвертыми. Однако в начале февраля федерация решила, что в Спишска-Нова-Вес в качестве главного отправится Юрий Файков, заодно со своим штабом. В принципе такой шаг угадывался: Юрий Александрович летом возглавил институт сборных и стал ответственным за весь юношеско-молодежный скарб. Конечно, рокировка несколько уязвляет самолюбие Есаулова, который и сам недурно справлялся. Но, с другой стороны, чемпионат мира в элите — это не высшая лиги. За плечами наставника, закончившего игровую карьеру лишь пару лет назад, всего полтора года работы в гомельской СДЮШОР и чуть больше — в Раубичах. А в ассистентах у экс-нападающего 27-летний Дмитрий Катаев и 31-летний Игорь Шлыков — даже суммарный стаж троицы выглядит скромно. На скоротечном турнире при колоссальном давлении опыт тренерскому штабу явно не помешает. Тем более у Файкова пока стопроцентный успех в решении задач: помимо юношей, вывел в элиту еще и «молодежку». К тому же он прекрасно знаком с этими ребятами, из которых составил костяк сборной предыдущего созыва. А Есаулов, к слову, отправился в Словакию и тоже находится рядом с командой.

Артем Аносов между Евгением Есауловым и Юрием Файковым «Прессбол»

Удалось ли собрать оптимальный состав?

Главная потеря — Максим Сушко. Форвард «Оуэн-Саунда» (OHL) стоит на 72 месте в североамериканском списке рейтинга «проспектов» драфта НХЛ-2017 и имеет хорошие шансы попасть во второй-четвертый раунды. Чемпионат мог стать для него возможностью набить себе цену, однако в Лиге Онтарио продолжается плей-офф, а отпускать игроков в сборные регламент не обязывает. Файков не исключал, что прибережет одно место в заявке, но четвертьфинальная серия «Оуэн-Саунда» с «Су-Сент-Мари» затянулась — в ночь на среду счет стал 2:2. В лучшем случае противостояние закончится менее чем за сутки до заключительного поединка белорусов на групповой стадии против россиян.



Здесь же можем упомянуть фамилию нападающего Григория Готовца. Он идет тропою старшего брата Кирилла, выступая за школу «Шаттак Сент-Мерис». Григорий — 2000 года рождения. И уже значится среди потенциальных «проспектов» драфта-2018. По меньшей мере его стоило привлечь в кэмп. Тренерский штаб хотел, но, по словам Файкова, в приоритете у парня были личные дела за океаном и прилететь он мог только 12 апреля — за сутки до старта. Такой расклад сборную не устроил, поскольку прежде Готовца-младшего в деле не видели.



Вообще на заключительном сборе Файков просмотрел 36 кандидатов и отобрал 23. Среди 13 отсеянных бросаются в глаза Захар Полищук и Глеб Андреев — первый и второй бомбардиры команды в высшей лиге. Третьего — Архипа Леденкова — вовсе не позвали на заключительный сбор ввиду хилой антропометрии. Впрочем, все свои результативные баллы парни набирали при Есаулове. Почему не приглянулись Файкову — загадка. Однако новый-старый тренер и перед прошлогодним домашним чемпионатом в дивизионе 1, и перед недавним молодежным форумом в Германии тоже оставлял за бортом некоторых видных исполнителей, тем не менее, постоянно твердил, что берет сильнейших — тех, кто лучше всего соответствует требованиям его системы. И оба раза коуч выходил победителем, заставляя забыть о каких-либо вопросах к формированию состава.

Максим Сушко после победы на прошлогоднем чемпионате в дивизионе I «Прессбол»

Кто должен стать лидером сборной?

Безусловно, защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко — еще одна наша надежда предстоящего драфта. В апреле он скакнул в рейтинге «проспектов» на 104 позиции по сравнению с январской версией и стал 95-м — а это уже совсем другой коленкор и неплохие перспективы оказаться выбранным. Еременко наряду с Сушко и Мартынюком стал лучшим ассистентом сборной на прошлогоднем чемпионате в дивизионе 1. Не затерялся и на недавнем «молодежном» форуме. В сезоне WHL провел 66 матчей и набрал 26 (6+20) очков. Суд по всему, Влад будет выходить в первой паре защитников с Дмитрием Дерябиным, который в отсутствие Сушко принял капитанскую нашивку. Это тоже проверенный боец Файкова, выступавший за созыв-98 и «молодежку"-97. К нему стоит присмотреться.



Есть предчувствие, что болельщиков удивит голкипер Андрей Грищенко. Парень здорово сыграл в высшей лиге, а на финише сезона его подтянули в «экстру» к команде U-20. На взрослом уровне Андрей также не стушевался и оставил очень приятное впечатление. В последнем матче плей-офф с «Юностью» провел в воротах шестьдесят минут и отразил 29 бросков. Грищенко способен последовать за Иваном Кульбаковым (кстати, оба — гомельские), который преподнес сюрприз на молодежном «мире» в элите на стыке 2015-го и 2016-го.



Теперь главный вопрос: кому браться за сложную миссию по забиванию голов топ-соперникам? Пожалуй, в первую очередь Игорю Мартынову — лучшему снайперу прошлогоднего дивизиона 1. В последних спаррингах звено Мартынов — Филяев — Кот смотрелось интересно. Тройка Михальчук — Балтрук — Павленко тоже не отставала. Да, на юношеском и молодежном уровне у нас уже давно нет звезд калибра Костицыных, Грабовского, Стефановича или Гавруса. Те же Сушко и Еременко — это весьма средние величины, по заокеанским меркам. Однако в последнее время белорусские сборные сильны командной игрой, благодаря которой и добиваются успехов. На нее и надо уповать.

Каковы шансы белорусов?

Белорусам досталась группа смерти. Сборная США — самая титулованная нация на уровне U-18, которая пожинает плоды широко известной программы развития национальной сборной NTDP, стартовавшей в 1996-м. Тринадцать лет подряд американцы не сходят с пьедестала. На восьми предыдущих форумах шесть раз брали золото. Швеция также не нуждаются в особом представлении. У нее восемь медалей, включая прошлогоднее серебро. Россия последние пять сезонов в тройку призеров не попадала, но до этого тоже нахватала девять наград разной пробы, три из которых — высшей. Представить, что соседи отправятся в «релегейшн» сложно.



С виду наиболее уязвимыми выглядят чехи. Тамошний «андеровский» хоккей, казалось бы, переживает не лучшие времена. Правда, стоит напомнить, что в августе Чехия впервые в истории победила на мемориале Ивана Глинки, который считается главным проверочным испытанием при подготовке к «миру». Хозяева нарушили восьмилетнюю гегемонию канадцев и сокрушили в финале американцев (4:3). К тому же, в Словакии ученики Патрика Аугусты будут чувствовать себя как дома.



Таким образом решить задачу сохранения прописки на групповой стадии невероятно сложно. Скорее всего, придется бороться с неудачником квинтета «А» в «релегейшне». Там команды с близкой к нам орбиты: Словакия, Швейцария, Латвия… Хотя у тех же словаков подрастает одно из лучших за последнее время поколений. У швейцарцев играет Нико Хишер — по всем прогнозам, второй номер грядущего драфта. А вот латвийцы — вполне «съедобные».



Кстати, перед стартом чемпионата белорусы провели спарринги с США (2:5) и Швейцарией (1:2). В обоих случая поначалу вели в счете. Титулованные американцы после первого периода вовсе горела 0:2… Юрий Файков отметил: «Несмотря на поражения, матчи оказались очень полезны для ребят в психологическом плане. Они увидели: при правильном подходе к делу можно сражаться. Главное — всегда следовать системе».

Где посмотреть матчи?

К сожалению, придется искать стрим в интернете. Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из Спишска-Нова-Вес, надо полностью оплатить ее изготовление, а это куда дороже, нежели просто купить права на показ. Телеканал «Беларусь 5» поинтересовался ценой, но сумма оказалась выше той, которую просят за взрослый чемпионат мира в Кельне и Париже! Дать скидку словаки отказались, поэтому БГТРК сочла траты нерентабельными. Говорят, даже американцы поначалу не горели желанием раскошеливаться…



ГРУППА «А» (Попрад)

Финляндия

Канада

Словакия

Швейцария

Латвия



ГРУППА «В» (Спишска-Нова-Вес)

Швеция

США

Россия

Чехия

Беларусь



КАЛЕНДАРЬ

13 апреля (четверг)

Беларусь — США (16.30).

14 апреля (пятница)

Чехия — Беларусь (20.30).

16 апреля (воскресенье)

Беларусь — Швеция (20.30).

17 апреля (понедельник)

Россия — Беларусь (20.30).