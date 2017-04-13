Свечников и «Динамо» как базовый клуб. Кто сыграет за Россию на ЮЧМ?

Сегодня, 13 апреля, в 20:30 по московскому времени матчем со Швецией юниорская сборная России стартует на чемпионате мира. Сергей Голубович привёз в Словакию команду, чей костяк уже играл на ЮЧМ-2016 в Гранд-Форксе из-за того, что сборная 1998 г. р. под руководством Виталия Прохорова попала в мельдониевый скандал. Тогда подопечные Голубовича вышли в четвертьфинал, но не справились с более взрослой финской сборной. На предстоящем турнире тренерский штаб нашей команды не сможет рассчитывать на ведущего нападающего Клима Костина, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Кто призван компенсировать потерю одного из фаворитов предстоящего драфта НХЛ?



ВРАТАРИ

Кирилл Устименко

Уроженец белорусского «Гомеля», задрафтованный «Адмиралом», в свой дебютный сезон за питерское «Динамо» вошёл в тройку лучших вратарей МХЛ. Устименко — габаритный вратарь с устойчивой психологией. В преддрафтовом рейтинге НХЛ занимает пятое место среди вратарей, выступающих в Европе.

Максим Жуков

Вратарь из Ярославля, который прошлый сезон провёл в США и показал неплохую статистику в составе «Грин Бэя». Для Жукова предстоящий юниорский чемпионат мира станет вторым в карьере. В Гранд-Форкс он ехал в качестве основного вратаря, но после пары неудачных матчей проиграл конкуренцию Даниилу Тарасову.

Дмитрий Райко

Родившись в Бердске и начав заниматься хоккеем в «Сибири», перебрался в столицу, где выступает в системе «Динамо». Райко — единственный вратарь сборной России, выступавший в августе на мемориале Глинки, который называют не иначе как неофициальным чемпионатом мира для юниоров. Впрочем, сыграл он там не лучшим образом, а на ЮЧМ, скорее всего, будет третьим номером.



ЗАЩИТНИКИ

Дмитрий Саморуков

Сын футбольного голкипера Андрея Саморукова, который в 1996 году был признан вратарём года. После окончания карьеры Саморуков-старший устроился тренером в футбольную школу ЦСКА, а его сын начал заниматься там же, но в хоккейной. Прошлый сезон защитник, имеющий опыт игры на ЮЧМ, провёл в лиге Онтарио. Может пугать его показатель полезности «-24», но для «Гуэлфа» — это нормальная статистика. Так, лучший бомбардир его команды закончил сезон с «-41». На предстоящем турнире Саморуков будет ассистентом капитана.

Марк Рубинчик

Ещё один защитник, который примерит на себя роль ассистента капитана сборной России. Динамовец был ведущим игроком команды на прошлом ЮЧМ, после чего отправился за океан. Рубинчик — игровой защитник, но по итогам прошлого сезона так ни разу и не смог отличиться за «Саскатун», отдав при этом 23 передачи. Пасынок главного тренера сборной Сергея Голубовича.

Данила Галенюк

Уроженец Тюмени Галенюк — единственный защитник сборной России 2000 г.р., что лучше всего говорит о его потенциале. Обладает отменным катанием. Входит в число топ-проспектов драфта НХЛ 2018 года. Галенюк принимал участие в мемориале Глинки и, несмотря на юный возраст, провёл добротный сезон за «Мамонтов Югры».

Вениамин Баранов

Как и вратарь Устименко, выступает за питерское «Динамо», а права на него принадлежат «Адмиралу». Баранов достаточно долго раскрывался, в него мало кто верил, но в последние пару лет сильно прибавил. Хорош в силовой борьбе, а главная проблема — катание. Отправится на свой второй юниорский чемпионат мира.

Семён Переляев

До этого сезона тольяттинец не выступал за сборные, пропустив как прошлый чемпионат мира среди юниоров, так и мемориал Глинки. Билет в Словакию ему подарила успешная игра в МХЛ, где он провёл 30 матчей за «Ладью».

Евгений Калабушкин

Когда-то этого защитника за манеру игры сравнивали с Владимиром Константиновым, однако авансов он пока не оправдывает. Выступая за «Спартак» и «Русь», Калабушкин имел опыт игры в нападении, но, переехав в Санкт-Петербург, укоренился в роли игрока обороны. Не смог закрепиться в СКА-1946 и концовку минувшего сезона провёл в Кондопоге.

Георгий Дедов

Габаритный защитник из системы «Витязя», который, как и Калабушкин, по школе пробовал себя на позиции нападающего. Дедов настолько уверенно влился в состав «Русских Витязей», что в январе принял участие в Кубке Вызова — молодёжной версии Матча звёзд.



НАПАДАЮЩИЕ

Иван Чехович

Если говорить о происхождении, то Иван Чехович — новый Алексей Яшин. Ещё один яркий уроженец Екатеринбурга, ставший в юном возрасте динамовцем. Но вот по манере игры Чехович и Яшин находятся на разных полюсах. Иван не обладает габаритами своего земляка, зато отличается техникой и высокой скоростью. На прошлом ЮЧМ набрал всего одно очко, но сейчас, после успешного сезона в лиге Квебека, наигрывается в первом звене. В сборную Чехович приехал в статусе лучшего бомбардира «Байе-Комо».

Алексей Липанов

Десятки скаутов клубов НХЛ облюбовали маршрут Москва — Балашиха только ради этого парня. Алексей Липанов — ведущий центр юниорской сборной, но из-за силовой манеры игры его нельзя назвать типичным представителем российской школы. Среди наших ребят, выступающих на родине, в преддрафтовых рейтингах идёт сразу после травмированного одноклубника Клима Костина. Главный козырь Липанова — 27 матчей за фарм-клуб «Динамо» в Высшей лиге, из которых сразу шесть — в плей-офф. Опыт игры с мужиками в 17 лет ничем не заменишь. На ЮЧМ он будет выводить сборную России в статусе капитана.

Андрей Свечников

На каком бы турнире ни играл Андрей Свечников — везде он был лидером. Будь то юношеские Олимпийские игры, мемориал Глинки или мировой Кубок Вызова. На прошлый ЮЧМ младший из братьев Свечниковых ездил, будучи на два года младше большинства соперников, но это не помешало ему отметиться двумя шайбами. Андрей — наш отечественный Next One, потенциальная суперзвезда мирового хоккея, претендент на первый номер драфта НХЛ 2018 года. Отправившись в Америку, воспитанник «Ак Барса» стал шестым бомбардиром USHL, даже несмотря на юный возраст и меньшее количество матчей, чем у конкурентов. Место в первом звене сборной России ему почти гарантировано, однако каков истинный потенциал Свечникова, до сих пор не ясно.

Ярослав Алексеев

Забросив три шайбы на прошлом ЮЧМ, динамовец стал лучшим снайпером и бомбардиром сборной России. Ярослав Алексеев — классический русский крайний нападающий, обладающий недюжинным запасом креатива. Чем-то напоминает Никиту Гусева или Владимира Ткачёва, также выступает на левом фланге, разве что обладает левым, а не правым хватом. В дебютном сезоне в лиге Квебека забросил за «Шербрук» 24 шайбы.

Павел Колтыгин

Несколько лет назад Колтыгин считался чуть ли не сильнейшим форвардом своего года. Был одним из трёх игроков 1999 г.р., кого Виталий Прохоров в прошлом сезоне привлекал к своему проекту. Громких авансов динамовец пока не отрабатывает, на прошлый ЮЧМ не попал и уехал в юниорскую лигу Квебека. Тем не менее Голубович наигрывает Павла во втором звене сборной России.

Михаил Бицадзе

На прошлом ЮЧМ был центром ведущего звена сборной России, целиком составленного из динамовцев. Связка с Алексеевым актуальна до сих пор, а вот травмированного Костина рядом с Бицадзе заменит Колтыгин. Михаил — мобильный быстрый центрфорвард, уверенно смотрящийся в силовой борьбе и в игре под воротами. Как и Липанов, большую часть сезона провёл в Высшей лиге в составе «Динамо» Балашиха.

Кирилл Слепец

В этой сборной не так много по-настоящему тонких игроков, и Кирилл Слепец, наряду с Алексеевым и Чеховичем, безусловно, один из них. Миниатюрный мобильный форвард должен стать моторчиком третьего звена сборной России. Прошлый сезон, проведённый им на базе в Новогорске под крылом у Прохорова, дал надежду, что в России подрастает новая звёздочка, но, вернувшись в Ярославль, Слепец подсел, притормозив в развитии.

Александр Клисунов

Пожалуй, главная загадка этой сборной. «-10» и три очка в 43 матчах — это статистика Клисунова не в КХЛ и даже не в ВХЛ, а в МХЛ. Только вдумайтесь, на ЮЧМ попал 25-й бомбардир «Русских Витязей»! Притом что это не тот случай, когда в сборной игрок преображается и показывает игру совершенно иного уровня, что в этом сезоне было в национальной команде с Анатолием Голышевым. Впрочем, при распределении ролей, которое принято у Голубовича (два играющих звена и два силовых), появление таких игроков в составе закономерно.

Кирилл Максимов

Москвич Максимов довольно давно уехал из России и успел стать типичным североамериканским форвардом. Он быстро бежит, хорошо держит силовую борьбу, обладает неплохим броском. В минувшем плей-офф лиги Онтарио Максимов забросил четыре шайбы в четырёх матчах, и за океаном он котируется достаточно высоко. Вопрос лишь в том, насколько он будет эффективен на больших словацких площадках.

Иван Муранов

Типичный динамовец, идеально подходящий под хоккей, который проповедует Голубович. Высокий, за 190 см, силовой — всё как любит главный тренер сборной России. На ЮЧМ форвард ХК МВД едет в статусе игрока четвёртого звена.

Максим Марушев

Техничный нападающий, способный как обыграть один в один защитника, так и отдать умный пас. Один из двух братьев Марушевых, выступающих за казанский «Ирбис». Его брат-близнец Данила обладает чуть лучшей статистикой, но в сборную не вызывается. Это можно объяснить тем, что Максим выступает на более дефицитной позиции центрального нападающего.

Никита Шашков

Новокузнечанин Шашков пусть и не выступает за «Динамо», идеально подходит под модель игры сборной России. Никита проводит уже второй сезон в МХЛ за «Сибирских Снайперов» и зарекомендовал себя жёстким и по-спортивному злым нападающим. Первый игрок «Сибири» после Владимира Тарасенко, который примет участие в юниорском чемпионате мира.

Алексей Торопченко

Лучший бомбардир динамовской «молодёжки» в минувшем сезоне. Торопченко, проводивший второй сезон в МХЛ, набрал 31 очко в 45 матчах. Как и Костин с Липановым, этот силовой форвард находится на хорошем счету у скаутов НХЛ.