Определен состав юниорской (U-18) сборной Беларуси на ЮЧМ-2017

Вратари: 1. Андрей Грищенко (U20/ДЮСШ ХК «Гомель»), 25. Никита Толопило (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), 20. Евгений Ющенко (U18/ДЮСШ ХК «Гомель»). Защитники: 19. Артѐм Борщѐв (СДЮШОР ХК «Юность"/ HC Springfield Jr Pics 16U), 24. Владислав Габрусь (U20/ЦОР Жлобин), 14. Илья Гурбан (ХК «Юность-Минск»), 4. Дмитрий Дерябин (U20/БФСО «Динамо»), 13. Максим Никитин (U20/ЦОР Жлобин), 3. Дмитрий Саврицкий (U20/ СДЮШОР ХК «Юность»), 21. Сергей Сапего (U20/ХК’Витебск»), 8. Владислав Ерѐменко (HC «Calgary Hitmen»)/ Нападающие: 23. Павел Ажгирей (U20/ЦОР Гродно), 18. Артѐм Аносов (СДЮШОР «Юность"/HC «Northeast Generals), 5. Владислав Ануфриенко (U18/ХК «Брест»), 9. Артѐм Балтрук (СДЮШОР им. Л. В. Новожилова г. Новополоцк/HC «Edmonton Oil Kings), 6. Иван Дроздов (ХК «Витебск»), 16. Дмитрий Кот (U18/СДЮШОР ХК «Юность»), 7. Игорь Мартынов (U20/ХК «Гомель»), 22. Владислав Михальчук (U20/СДЮШОР ХК «Юность»), 15. Андрей Павленко (U18/СДЮШОР ХК «Юность-Минск»), 17. Константин Дробыш (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), 2. Василий Филяев (U20/ЦОР «Жлобин»), 11. Глеб Фирсов (U20/СДЮШОР «Юность»).

Турнир разыгрывается среди десяти лучших команд мира. Напомним, в прошлом году белорусские юниоры завоевали первое место в 2016 ИИХФ чемпионате мира группы А Дивизиона I в Минске и пробились в элитный дивизион юниорского хоккея. В этом году наши ребята сыграют в словацком Спишска-Нова-Вес в группе B против соперников из США, Чехии, России и Швейцарии. 13 апреля, юниорская сборная Беларуси сразится в первом поединке главного мирового форума против команды США. Начало матча в 16.30 по белорусскому времени.