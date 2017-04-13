Да Коста: Французские игроки НХЛ Белльмар, Руссель, Овитю выступят на домашнем ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. «Даллас», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Скоро к команде присоединятся Антуан Руссель, Пьер-Эдуар Белльмар и Йоанн Овитю, плюс несколько игроков сейчас травмированы, готовятся по своей программе, но должны успеть к старту чемпионата мира. Ждем, что все лучшие будут в составе к домашнему чемпионату мира», — сказал Да Коста.

Сборная Франции в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против россиян.