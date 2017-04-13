Да Коста: Французские игроки НХЛ Белльмар, Руссель, Овитю выступят на домашнем ЧМ
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварды Антуан Руссель («Даллас»), Пьер-Эдуар Белльмар («Филадельфия») и защитник Йоанн Овитю («Нью-Джерси») сыграют за сборную Франции на домашнем чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий французов Стефан Да Коста.
Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. «Даллас», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» не вышли в
«Скоро к команде присоединятся Антуан Руссель,
Сборная Франции в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против россиян.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter