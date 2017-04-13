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13 апреля 2017, 10:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Да Коста: Французские игроки НХЛ Белльмар, Руссель, Овитю выступят на домашнем ЧМ

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварды Антуан Руссель («Даллас»), Пьер-Эдуар Белльмар («Филадельфия») и защитник Йоанн Овитю («Нью-Джерси») сыграют за сборную Франции на домашнем чемпионате мира, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий французов Стефан Да Коста.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. «Даллас», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Скоро к команде присоединятся Антуан Руссель, Пьер-Эдуар Белльмар и Йоанн Овитю, плюс несколько игроков сейчас травмированы, готовятся по своей программе, но должны успеть к старту чемпионата мира. Ждем, что все лучшие будут в составе к домашнему чемпионату мира», — сказал Да Коста.

Сборная Франции в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против россиян.

Сборная Франции
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Жиру, Симмондс и Шайфли сыграют за сборную Канады по хоккею на ЧМ-2017

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Нападающие Уэйн Симмондс, Клод Жиру (оба — «Филадельфия»), Райан О’Райлли («Баффало») и Марк Шайфли («Виннипег») сыграют за сборную Канады на чемпионате мира 2017 года по хоккею, сообщает TSN.
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