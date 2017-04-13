Юниорская сборная России начинает борьбу за медали ЧМ

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Девятнадцатый юниорский чемпионат мира пройдет в словацких городах Спишска-Нова-Вес и Попрад. Матчи группового этапа сборная России вместе с командами Швеции, США, Чехии и Белоруссии проведет в Спишска-Нова-Весе.

Команда Сергея Голубовича (игроки 1999 года рождения) уже выступала на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет в прошлом году, когда ей пришлось в экстренном порядке за несколько дней до старта турнира в американском Гранд-Форксе заменить сборную игроков 1998 года рождения. В апреле 2016 года сборная России со счетом 3:4 проиграла в четвертьфинале финнам, которые и стали впоследствии победителями турнира.

Без главных звезд

Принять участие в чемпионате мира в Словакии не сможет форвард Клим Костин, капитан команды на прошлогоднем турнире. Нападающий московского «Динамо» пропустил большую часть сезона, а в январе было объявлено, что игрок выбыл из строя до середины июля. Для понимания значимости этой потери достаточно сказать, что Костин занял первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков, выступающих за пределами Северной Америки, перед драфтом 2017 года.

Также пропустит турнир в Словакии Даниил Тарасов, сын экс-вратаря уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга» Вадима Тарасова. Он был основным голкипером сборной на чемпионате мира в Гранд-Форксе.

Сюрпризом для многих стало решение штаба сборной освободить из национальной команды хоккеистов с опытом игры в КХЛ: Александра Яремчука («Югра», Ханты-Мансийск), Дмитрия Родионычева («Торпедо», Нижегородская область) и Виталия Кравцова («Трактор», Челябинск). Последний в феврале стал самым молодым автором гола в плей-офф КХЛ, отличившись в возрасте 17 лет и 61 дня. Сергей Голубович на вопрос, почему Кравцов был отправлен из сборной, ответил: «Из-за неуспеваемости, назовем это так».

В отсутствие Костина главной ударной силой сборной России в атаке должна стать тройка Иван Чехович — Алексей Липанов — Андрей Свечников. Последний будет одним из двух игроков 2000 года рождения в команде (второй — защитник Данила Галенюк).

Всего в состав сборной России вошли 11 игроков, уже имеющих опыт игры на юниорском чемпионате мира. Капитаном команды на турнире будет Алексей Липанов, ассистентами — Марк Рубинчик и Дмитрий Саморуков.