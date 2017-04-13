Юниорская сборная России начинает борьбу за медали ЧМ
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Юниорская сборная России по хоккею в четверг начнет борьбу на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет и попробует по его итогам принести стране первые с 2011 года медали турнира.
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Девятнадцатый юниорский чемпионат мира пройдет в словацких городах
Команда Сергея Голубовича (игроки 1999 года рождения) уже выступала на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет в прошлом году, когда ей пришлось в экстренном порядке за несколько дней до старта турнира в американском
Без главных звезд
Принять участие в чемпионате мира в Словакии не сможет форвард Клим Костин, капитан команды на прошлогоднем турнире. Нападающий московского «Динамо» пропустил большую часть сезона, а в январе было объявлено, что игрок выбыл из строя до середины июля. Для понимания значимости этой потери достаточно сказать, что Костин занял первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков, выступающих за пределами Северной Америки, перед драфтом 2017 года.
Также пропустит турнир в Словакии Даниил Тарасов, сын
Сюрпризом для многих стало решение штаба сборной освободить из национальной команды хоккеистов с опытом игры в КХЛ: Александра Яремчука («Югра», Ханты-Мансийск), Дмитрия Родионычева («Торпедо», Нижегородская область) и Виталия Кравцова («Трактор», Челябинск). Последний в феврале стал самым молодым автором гола в
В отсутствие Костина главной ударной силой сборной России в атаке должна стать тройка Иван Чехович — Алексей Липанов — Андрей Свечников. Последний будет одним из двух игроков 2000 года рождения в команде (второй — защитник Данила Галенюк).
Всего в состав сборной России вошли 11 игроков, уже имеющих опыт игры на юниорском чемпионате мира. Капитаном команды на турнире будет Алексей Липанов, ассистентами — Марк Рубинчик и Дмитрий Саморуков.
Самой титулованной командой в истории юниорских чемпионатов мира является сборная США (9 золотых медалей, всего — 14), по три раза турнир выигрывали команды России, Финляндии и Канады. Сборная России последний раз брала золото в 2007 году, а медали выигрывала на чемпионате мира в Германии в 2011 году (бронзу). Свой первый матч на чемпионате мира в
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