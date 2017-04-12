Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) стартуют на ЧМ матчем с командой США

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Тренерский штаб во главе с Юрием Файковым определился с составом, в который вошли 23 хоккеиста, большинство — воспитанники минской «Юности».

Заключительный этап подготовки к турниру белорусы провели в Чехии, где состоялись товарищеские встречи с молодежной командой «Спарты» (8:3), сверстниками из США (2:5) и Швейцарии (1:2). Затем сборная переехала в Словакию.

Юниорский чемпионат мира для игроков до 18 лет в топ-дивизионе стартует 13 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес. В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США (16.30), 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч с Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».