Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) стартуют на ЧМ матчем с командой США
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) стартуют на чемпионате мира в
топ-дивизионе 13 апреля матчем с командой США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Тренерский штаб во главе с Юрием Файковым определился с составом, в который вошли 23 хоккеиста, большинство — воспитанники минской «Юности».
Заключительный этап подготовки к турниру белорусы провели в Чехии, где состоялись товарищеские встречи с молодежной командой «Спарты» (8:3), сверстниками из США (2:5) и Швейцарии (1:2). Затем сборная переехала в Словакию.
Юниорский чемпионат мира для игроков до 18 лет в
Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».
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