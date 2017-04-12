Жиру, Симмондс и Шайфли сыграют за сборную Канады по хоккею на ЧМ-2017
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Нападающие Уэйн Симмондс, Клод Жиру (оба — «Филадельфия»), Райан О’Райлли («Баффало») и Марк Шайфли («Виннипег») сыграют за сборную Канады на чемпионате мира 2017 года по хоккею, сообщает TSN.
В нынешнем сезоне НХЛ Симмондс набрал 54 очка (31 шайба + 23 передачи), Жиру — 58 (14+44), О’Райлли — 55 (20+35), Шайфли — 82 (32+50). Кроме них, за сборную Канады сыграют защитники Джош Моррисси («Виннипег»), Майк Мэтисон и Джейсон Демерс (оба — «Флорида»), Брейден Поинт («Тампа Бэй»). Остальные игроки будут объявлены позднее.
Главным тренером канадцев на чемпионате мира будет Джон Купер из «Тампы Бэй».
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.
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