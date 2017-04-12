Жиру, Симмондс и Шайфли сыграют за сборную Канады по хоккею на ЧМ-2017

В нынешнем сезоне НХЛ Симмондс набрал 54 очка (31 шайба + 23 передачи), Жиру — 58 (14+44), О’Райлли — 55 (20+35), Шайфли — 82 (32+50). Кроме них, за сборную Канады сыграют защитники Джош Моррисси («Виннипег»), Майк Мэтисон и Джейсон Демерс (оба — «Флорида»), Брейден Поинт («Тампа Бэй»). Остальные игроки будут объявлены позднее.

Главным тренером канадцев на чемпионате мира будет Джон Купер из «Тампы Бэй».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.