Казахстанские хоккеистки обыграли лидера группы и поднялись на второе место на ЧМ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Казахстана, в составе которой шайбами отметились Галия Нургалиева, Булбул Картанбаева и Зарина Тухтиева, оформившая дубль.

Благодаря этой победе у сборной Казахстана стало семь очков, а у Словакии, которая лидирует в группе, осталось девять баллов.

Напомним, что в стартовом матче сборная Казахстана проиграла Китаю со счетом 0:2, затем уступила Польше в серии буллитов 3:4 и обыграла Латвию — 2:1. Заключительный матч на турнире казахстанки проведут 14 апреля против сборной Италии.