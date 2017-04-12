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12 апреля 2017, 16:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Казахстанские хоккеистки обыграли лидера группы и поднялись на второе место на ЧМ

Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словакии и поднялась на второе место в группе «В» первого дивизиона чемпионата мира, проходящего в Катовице (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Казахстана, в составе которой шайбами отметились Галия Нургалиева, Булбул Картанбаева и Зарина Тухтиева, оформившая дубль.

Благодаря этой победе у сборной Казахстана стало семь очков, а у Словакии, которая лидирует в группе, осталось девять баллов.

Напомним, что в стартовом матче сборная Казахстана проиграла Китаю со счетом 0:2, затем уступила Польше в серии буллитов 3:4 и обыграла Латвию — 2:1. Заключительный матч на турнире казахстанки проведут 14 апреля против сборной Италии.

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