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12 апреля 2017, 14:21 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Голубович: Капитаном сборной России по хоккею на юниорском ЧМ будет Липанов

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Капитаном юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) на чемпионате мира-2017 в Словакии будет Алексей Липанов, сообщил главный тренер российской сборной Сергей Голубович.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Словакии с 13 по 23 апреля. Сборная России сыграет в группе B с командами Швеции, США, Чехии и Белоруссии. Россияне уже прибыли в город Спишска-Нова-Вес, где для них матчем со шведами начнется этот турнир.

«Капитаном команды на турнире будет Алексей Липанов, ассистентами — Дмитрий Саморуков и Марк Рубинчик. Команда сделала выбор, мы с тренерами согласились. Эти трое — одни из самых опытных игроков нашей команды. Хочу заметить, что на капитана и ассистентов ляжет дополнительная психологическая нагрузка. Они должны постараться не только справиться с ней, но и помочь партнерам сделать это», — сказал Голубович, слова которого приводятся на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Перед стартом турнира сборная России в Братиславе (Словакия) провела контрольные встречи с командами Латвии и Канады. В матче с канадцами травму получил форвард Даниил Лобанов. Он пропустит турнир.

«Технически мы можем заявлять игроков до окончания группового этапа, но мы никого уже не ждем. В первую очередь это связано с тем, что, если игрок приезжает в последний момент, в большинстве случаев его физические кондиции кардинально отличаются от состояния остальной команды. В том числе поэтому не стали вызывать никого из России на замену Даниилу Лобанову, сделав выбор в пользу тех игроков, что были с нами в Братиславе», — пояснил тренер.

Полностью состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом:

вратари: Кирилл Устименко, Максим Жуков, Дмитрий Райко;.

защитники: Дмитрий Саморуков, Семен Переляев, Марк Рубинчик, Данила Галенюк, Вениамин Баранов, Евгений Калабушкин, Георгий Дедов;.

нападающие: Иван Чехович, Алексей Липанов, Андрей Свечников, Ярослав Алексеев, Павел Колтыгин, Михаил Бицадзе, Кирилл Слепец, Александр Клисунов, Кирилл Максимов, Иван Муранов, Максим Марушев, Никита Шашков, Алексей Торопченко.
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