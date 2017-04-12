Найджел Доус: Нам очень хорошо играется, когда вся тройка ББД в строю

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— Найджел, как отдохнул после сезона КХЛ?

— Очень короткий отдых был. Побыл недельку дома, потом с женой отравились в недолгую поездку, и потом вернулся в Астану.

— Хватило времени, чтобы восстановиться?

— Конечно, времени было немного для этого. Потому что сезон в КХЛ был долгим. Но, я думаю, мы готовы к чемпионату мира.

— Уже завтра вы улетаете на товарищеские матчи со Словенией и Италией, какие ожидания от этих встреч?

— Они помогут нам хорошо подготовится к чемпионату мира. Наберем скорость, прочувствуем хоккей. После этих матчей мы будем окончательно готовы к турниру.

— А как насчет соперников по чемпионату мира?

— Если честно, не знаю о них много. Немного знаю команду Венгрии, с которой мы встречались в прошлом году. Остальное для меня новый опыт.

— Слышал, что Брэндон будет капитаном?

— Нет. Это здорово! Для него это, конечно, большая честь. Он настоящий лидер, который может повести за собой команду. Надеюсь, мы выиграем этот турнир. Тем более, наше звено вместе, и нам очень хорошо играется, когда вся тройка ББД в строю. В сборной появилась пара новичков. Я думаю, тренерский штаб проделал хорошую работу, и мы должны сыграть достойно.

Напомним, с 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.