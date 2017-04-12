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12 апреля 2017, 12:45 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на товарищеские игры перед ЧМ в Киеве

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по хоккею объявил состав хоккеистов, которые отправятся на товарищеские матчи со Словенией и Италией, который состоятся 15 и 19 апреля соответственно, сообщает официальный сайт КФХ.

В апреле подопечные Занковца сыграют со Словенией и Италией. Увеличить
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Вратари: Виталий Колесник, Никита Бояркин
Защитники: Максим Семёнов, Кевин Даллмэн, Дмитрий Степанов, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Артемий Лакиза, Вячеслав Трясунов
Нападающие: Найджел Доус, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Константин Пушкарев, Мартен Сен-Пьер, Кирилл Панюков, Роман Старченко, Антон Сагадеев, Владимир Маркелов, Никита Иванов, Иван Кучин, Максим Худяков, Нурсултан Бельгибаев.

Напомним, что чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путёвки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.

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