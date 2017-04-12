Хоккеист «Динамо-Минск» Александр Китаров покинул расположение сборной Беларуси

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Расположение команды кроме Александра Китарова покинули форвард «Динамо-Молодечно» Дмитрий Амброжейчик, защитники Кирилл Чайка («Беларусь-U20») и защитник Егор Иванов («Могилев»). Ранее наставники отказались от услуг и поблагодарили за работу Никиту Комарова («Динамо-Минск»), Андрея Белевича («Юность-Минск»), Павла Боярчука («Неман»), Максима Малютина («Шахтер»), Руслана Васильчука («Динамо-Молодечно») и Евгения Астанкова («Шахтер»).

В сборной Беларуси продолжают тренировки 29 хоккеистов. Наибольшее количество игроков в национальной команде представляют «Динамо-Минск».

Во время подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже, подопечные Дэйва Льюиса проведут матчи Европейского хоккейного вызова со сборной Германии. Начало поединка 14 апреля в Жлобине (19.15) и 15 апреля в Бобруйске (17.30), 21 и 22 апреля в Гродно — с хоккеистами Швеции. Заключительные матчи Евровызова команда сыграет на выезде. В Бордо 30 апреля и 1 мая белорусы встретятся с соперниками из Франции.

Чемпионат мира для белорусской сборной начнется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.