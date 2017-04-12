Боченски: Смешно читать, что ты завершил карьеру, когда ты всего лишь поехал домой немного отдохнуть

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— Брэндон, тебе уже объявили, что ты будешь капитаном сборной на чемпионате мира?

— О, нет, я в первый раз об этом слышу!

— Занковец сказал сегодня журналистам после тренировки.

— Правда? Я счастлив! Надеюсь, мы принесем победу в чемпионате мира. Конечно, это большая ответственность для меня. Но это большая честь, я очень счастлив. Кстати, это будет мой первый чемпионат мира в первом дивизионе.

— Глядя на тебя со стороны во время тренировок, можно сказать, что ты в форме. Наверняка ведь слышал разговоры о том, что ты можешь завершить карьеру? Причем они появились еще до твоего появления в плей-офф.

— Да, конечно, слышал. Очень смешно, когда ты всего-лишь поехал домой на пару недель, чтобы немного отдохнуть, а люди думают, что ты завершил карьеру. (смеется) Я очень повеселился, читая такие новости. Но я здесь, я готов играть, чувствую себя прекрасно! Предстоит сложный турнир, и мы к нему усердно готовимся.

— Соперников уже изучали? Можешь дать им оценку?

— Будем готовится сначала к первому матчу против Австрии. Это будет сложная игра, важная, в том числе потому что она первая. Нам нужно показывать свой хоккей, быть быстрыми. И потом от игре к игре настраиваться на соперников и одерживать победу за победой.

— Один из плюсов сборной — не нужно наигрывать звенья, ведь они в основном состоят из игроков «Барыса»…

— Это точно. Появилась пара новых ребят, молодых игроков, они привнесли немного энергии в команду. А так да, все как в «Барысе» — нужно играть дисциплинированно в защите, использовать свои моменты, забивать в большинстве.

— И, наконец, тройка ББД снова вместе!

— Наконец! На протяжении сезона КХЛ периодически одного из нас не хватало. Надеюсь, все будем здоровы и готовы к первой игре.

— Твой контракт с «Барысом» после чемпионата мира закончится. Какие планы?

— Пока еще рано об этом говорить. Мы обсудим контракт после чемпионата мира.

— Но то, что ты выступишь в сборной Казахстана на чемпионате мира, разве не предполагает, что ты переподпишешь с «Барысом» контракт?

— Пока могу точно сказать, что я сыграю на чемпионате мира. (смеется) И все. Пока не могу сказать конкретнее.